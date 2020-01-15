В Пскове нашли средневековый музыкальный инструмент

Археологи обнаружили варган во время раскопок в Пскове. Инструмент направят на реставрацию.

По словам специалистов, варган относится к одному из самых распространенных музыкальных инструментов на территории средневекового Пскова. Их периодически обнаруживают наряду с глиняными свистульками. Об этом пишет Псковская лента новост ей.

Археологи предполагают, что варганы хорошо сохраняются в культурном слое из-за того, что они сделаны из железа. Найденный предмет будет отправлен на реставрацию. нашли археологи