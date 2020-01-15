Тайны мира » Хочу все знать » В Пскове нашли средневековый музыкальный инструмент
В Пскове нашли средневековый музыкальный инструмент
Археологи обнаружили варган во время раскопок в Пскове. Инструмент направят на реставрацию.
По словам специалистов, варган относится к одному из самых распространенных музыкальных инструментов на территории средневекового Пскова. Их периодически обнаруживают наряду с глиняными свистульками. Об этом пишет Псковская лента новостей.
Археологи предполагают, что варганы хорошо сохраняются в культурном слое из-за того, что они сделаны из железа. Найденный предмет будет отправлен на реставрацию. нашли археологи
15 январь 2020 /
Похожие новости
В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки
Турецкие археологи при проведении раскопок на кургане Норик в восточной провинции Бингол обнаружили редкие древние детские бутылочки
Люди в Северной Америке делали татуировки 2000 лет назад
Археологи из Вашингтонского государственного университета обнаружили древнейший татуировочный инструмент на западе Северной Америки. Этот инструмент был сделан около 2000 лет назад предками народа
В штате Орегон археологи нашли свидетельства того, как индейцы учились охотиться
Близ американского города Сисайд, штат Орегон, куча индейских артефактов лежит буквально у всех на виду уже более тысячелетия.
Археологи в Варне нашли остатки византийских общественных бань
В центре Варны найдены общественные бани эпохи поздней античности. Археологическую находку сделали местные археологи....
На территории Танаиса нашли хирургический инструмент
Археологи впервые обнаружили хирургический зонд на территории античного города Танаис, что лишний раз связывает самый северный пункт древнегреческой цивилизации с развитым античным миром,...
Диджериду — инструмент, который делают термиты и игра на котором лечит храп
Диджериду (англ. didjeridoo или англ. didgeridoo, оригинальное название «yidaki») — музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии. Один из старейших духовых инструментов в мире. Он делается
Комментарии
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ