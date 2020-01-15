Источник магнитных бурь оказался слишком близко к Земле

Магнитные бури — явление, которое может влиять на повседневную жизнь людей во всем мире, а также отражаться на работе наземной и космической электроники. Последнее исследование NASA показало, что магнитные бури формируются гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

Благодаря магнитным бурям на Земле наблюдают северное сияние. Однако они же могут направлять заряженные частицы к космической технике и вывести ее из строя. При определенных условиях это угрожает и наземным электросетям, и системам радиосвязи.

Недавние спутниковые наблюдения показали, что магнитные бури возникают достаточно близко к нашей планете — это происходит после попадания энергии солнечного ветра в магнитосферу Земли. В этот момент начинается так называемое магнитное пересоединение, энергия магнитного поля нагревает ближайшие области атмосферы солнц а и разгоняет заряженные частицы до высокой скорости.

Спутники NASA наблюдали магнитное пересоединение на расстоянии трех-четырех земных диаметров. Ученые не думали, что это явление может происходить в сравнительно спокойной области магнитного поля вблизи Земли. Тем не менее метеорологический спутник, находясь на геостационарной орбите, смог обнаружить заряженные частицы, вызванные магнитным бурями.

Аппарат подтвердил, что околоземное пересоединение стимулировало ускорение ионов и электронов, что представляет опасность для сотен спутников, работающих на общей орбите. Это открытие поможет ученым доработать модели реагирования магнитосферы на солнечный ветер, чтобы подготовить орбитальное оборудование и астронавтов к потенциально опасным бурям.