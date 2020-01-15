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Открыты четыре типа старения человеческого организма. Чем они отличаются?

Открыты четыре типа старения человеческого организма. Чем они отличаются?

3D-модель пожилого человека

В конце 2019 года ученые из калифорнийского университета Стэнфорд выяснили, что старение человека является непрерывным процессом. По результатам их исследования получилось, что физическое старение организма происходит в три этапа. Первый из них происходит в 34 года, второй в 60 лет, а третий — при достижении 78-летнего возраста. С момента этого открытия прошло не так много времени, но недавно этой же группе ученых удалось раскрыть еще одну подробность о процессе старения людей. В ходе проведенного исследования им удалось открыть четыре основных типа старения, в числе которых есть иммунный, метаболический, печеночный и нефротический. Звучит как-то сложно, не так ли? На самом деле все довольно просто.

Об открытии ученых из Стэнфордского университета было рассказано в научном издании Medical Xpress, в котором обычно публикуются результаты исследований на медицинскую тематику. По словам руководителя исследования по имени Майкл Снайдер, им уже было известно, что человеческий организм умеет давать явные намеки на старение. Например, у многих пожилых людей встречается высокий уровень холестерина. Но ученым было интересно, какими еще способами наш организм может намекать на то, что оно стареет.


Как стареют люди?

Чтобы выяснить это, ученые провели исследование с участием 43 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 34 до 68 лет. Путем изучения анализов их крови, стула и мочи, ученые на протяжении двух лет изучали, какие именно процессы протекают в их организмах. Исследование проводилось на протяжении всего лишь двух лет неспроста. Установив такие небольшие рамки, исследователи хотели избежать того, что в организмах людей что-то поменяется из-за возможной смены диеты или занятий спортом.

Открыты четыре типа старения человеческого организма. Чем они отличаются?

Старение человеческого организма происходит из-за совокупности разных причин

Всего ученым удалось собрать около 600 признаков, которые намекают на старение организма. Изучив и отсортировав их, исследователи выделили четыре типа старения, которые упоминались в начале новости. При метаболическом типе старения люди имеют повышенный риск развития сахарного диабета и старение организма в основном связано с этим недугом. Люди с иммунным типом старения подвержены возникновению воспалений и с течением времени начинают страдать от аутоиммунных заболеваний. Метаболический тип старения подразумевает под собой появление проблем с обменом веществ в организме, а нефротический — возникновение заболеваний почек.

Исследователи отметили, что у людей могут возникать сразу несколько видов старения. Но одно из них обязательно будет доминировать над другими. В будущем авторы научной работы хотят провести еще больше исследований, чтобы получить более конкретные результаты. Они надеются, что их труд в конечном итоге поможет победить старость.

Впрочем, способов замедлить старение даже сейчас существует огромное множество. Несмотря на то, что ученые из университета имени Макса Планка уверяют, что скорость старения в основном зависит от наследственности, у всех нас есть возможность отказаться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Звучит банально? Тогда вам лучше ознакомиться с нашим специальным материалом на эту тему.

15 январь 2020 /
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