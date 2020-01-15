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Могут ли люди чувствовать магнитное поле?

Могут ли люди чувствовать магнитное поле?

Некоторые люди, как оказалось, восприимчивы к магнитному полю Земли

Магнитное поле, влияющее на тело и разум человека, напоминает супер силу, которой обладают Люди Икс в фантастических фильмах, но исследователи считают, что некоторые люди на самом деле способны чувствовать магнитное поле нашей планеты. Многие животные, от голубей до черепах, используют это восприятие для навигации, в то время как крупный рогатый скот, согласно ранее проведенным исследованиям, предпочитает совмещаться с полем, находясь в нем. Многие годы среди ученого сообщества продолжались споры относительно того, обладают ли люди подобным чутьем. Результаты работы, опубликованной в журнале eNeuro, гласят что да.


Мы — часть магнитной биосферы Земли

Как пишет The Guardian, мы, как вид, не потеряли магнитную сенсорную систему, которой обладали наши предки миллионы лет назад. По мнению профессора Джозефа Киршвинка, руководителя исследований Калифорнийского технологического института, люди являются частью магнитной биосферы Земли. В своей работе Киршвинк и его коллеги из США и Японии описывают, что открытие было совершено после постройки шестигранной клетки, стены которой были сделаны из алюминия, чтобы защитить установку от электромагнитных помех. Эти стены также содержали катушки, через которые проходили токи, создавая магнитные поля примерно такой же силы, как и у Земли.

Каждого участника попросили войти в темную клетку и сесть на деревянный стул, лицом на север. Во время эксперимента команда измеряла мозговые волны испытуемых с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В некоторых экспериментах созданные магнитные поля были зафиксированы в одном направлении, а в других вращались. В других случаях магнитное поле не создавалось — это означало, что участники подвергались воздействию только естественного магнитного поля Земли. При этом испытуемые не знали, какой эксперимент проводился.

Могут ли люди чувствовать магнитное поле?

Магнитное поле Земли оказывает влияние на все живые существа

Результаты, полученные от 34 взрослых испытуемых, показали, что определенные сценарии эксперимента вызвали падение альфа-мозговых волн. Альфа-волны возникают когда мы закрываем глаза и начинаем расслабляться. При повышении функциональной активности мозга амплитуда альфа-ритма уменьшается вплоть до полного исчезновения. Падение мозговых волн происходило, если искусственное магнитное поле было направлено на север, а затем развернуто вверх или вниз или же направлено вниз при наведении на север и повернуто против часовой стрелки. Как человек в северном полушарии, кивающий головой или поворачивающий голову вправо.

По мнению исследователей, полученные результаты сродни тому, что мозг «сходит с ума» реагируя на неожиданное изменение окружающей среды. Это означает, что человек способен обнаружить такие изменения — хотя ответы испытуемых сильно варьировались. По мнению команды, новое исследование предполагает, что человеческая система магниторецепции отличает север от юга, поддерживая альтернативный механизм, включающий специальные клетки, содержащие кристаллы на основе железа. Считается, что эти кристаллы вращаются, как игла компаса, открывая или закрывая поры в клетках, тем самым влияя на сигналы, посылаемые в мозг.

Могут ли люди чувствовать магнитное поле?

Животные чувствуют магнитные волны

Поскольку все испытуемые родом из северного полушария, идея ученых заключалась в том, что клетки испытуемых уже могли быть настроены на магнитное поле — отсюда способность различать полюса. Тем не менее, делать окончательные выводы пока рано. Как минимум необходимо повторить эксперимент с испытуемыми родом из южного полушария. Другие исследователи, которые не принимали участия в эксперименте, также призывают к осторожности, так как необходимо отличать тонкое изменение активности мозга в ответ на слабое магнитное поле, а другое — показать, что люди действительно способны обнаруживать магнитное поле осмысленно.

15 январь 2020 /
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