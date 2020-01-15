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Лунная пыль может быть опасна для человека

Лунная пыль может быть опасна для человека

Поверхность Луны — не самое безопасное место для Homo Sapiens

Пока спутник нашей планеты отражает солнечный свет и освещает Землю, мы редко задумываемся о том, какой может быть наша жизнь на Луне. А когда представляем ее себе, то думаем о множестве удивительных моментов, включая возведение на Луне, например, лунапарка, прямо как в фильмах и мультсериалах. Тем временем, спутник Земли может оказаться опасным местом для человека. И дело даже не в том, что на Луне нет атмосферы и там нечем дышать. Опасность кроется в лунной пыли, которая фактически классифицируется как опасная. Но почему?


Какие опасности ждут нас в космосе и на Луне?

Начнем с того, что сам по себе космос — это неблагоприятная среда для человека. Не так давно мы рассказывали вам о результатах одного из последних исследований, согласно которому, даже 50 дней, проведенных в космосе, чреваты нарушением кровотока и образованием тромбов в яремных венах. Среди других опасностей космического пространства наиболее ярко выделяются космическая радиация и невесомость. Но даже если предположить, что каким-то образом все эти проблемы мы обойдем стороной и возведем на Луне базы/лунапарки, наш спутник все равно будет представлять из себя опасность из-за лунной пыли.

Лунная пыль может быть опасна для человека

Острые частички пыли могут повредить скафандр астронавтов

Когда астронавты миссий “Аполлон” впервые ступили на поверхность Луны, первое, на что они обратили внимание — это отсутствие ветра. Из-за этого лунная пыль практически не движется по поверхности и ее отдельные частицы имеют довольно острые края. На Земле ветер с течением времени оттачивает острые края, так что они никак не могут навредить нам, а на Луне могут стать причиной большого количества проблем. Мало того, что ими опасно дышать — после высадки на Луну астронавты возвращаются в космический корабль и снимают шлемы, на которых могут быть остатки пыли — такая пыль может повредить ткани и материалы скафандра. Так, один из астронавтов по имени Харрисон Шмитт после непреднамеренного случайного контакта с лунной пылью во время одной из своих миссий, испытал приступ неконтролируемого чихания, чрезмерное раздражение глаз и засорение пазух носа.

Более того, ряд научных исследований показал, что при вдыхании лунной пыли она может взаимодействовать с жидкостями организма, создавая так называемые гидроксильные радикалы. К сожалению, извлечь этот материал из вашего тела будет не так просто. А если лунная пыль способна порвать скафандр, представьте, что она может сделать с вашими легкими. В связи с тем, что NASA планирует отправить человека на Луну к 2024 году в рамках программы Artemis, а Китай и Россия намерены возводить на Луне свои базы, исследователям со всего мира предстоит решить проблему лунной пыли, так как безопасность и здоровье будущих астронавтов является главным приоритетом.

15 январь 2020 /
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