Лунная пыль может быть опасна для человека

Поверхность Луны — не самое безопасное место для Homo Sapiens

Пока спутник нашей планеты отражает солнечный свет и освещает Землю, мы редко задумываемся о том, какой может быть наша жизнь на Луне. А когда представляем ее себе, то думаем о множестве удивительных моментов, включая возведение на Луне, например, лунапарка, прямо как в фильмах и мультсериалах. Тем временем, спутник Земли может оказаться опасным местом для человека. И дело даже не в том, что на Луне нет атмосферы и там нечем дышать. Опасность кроется в лунной пыли, которая фактически классифицируется как опасная. Но почему?

Какие опасности ждут нас в космос е и на Луне?

Начнем с того, что сам по себе космос — это неблагоприятная среда для человека. Не так давно мы рассказывали вам о результатах одного из последних исследований, согласно которому, даже 50 дней, проведенных в космос е, чреваты нарушением кровотока и образованием тромбов в яремных венах. Среди других опасностей космического пространства наиболее ярко выделяются космическая радиация и невесомость. Но даже если предположить, что каким-то образом все эти проблемы мы обойдем стороной и возведем на Луне базы/лунапарки, наш спутник все равно будет представлять из себя опасность из-за лунной пыли.

Когда астронавты миссий “Аполлон” впервые ступили на поверхность Луны, первое, на что они обратили внимание — это отсутствие ветра. Из-за этого лунная пыль практически не движется по поверхности и ее отдельные частицы имеют довольно острые края. На Земле ветер с течением времени оттачивает острые края, так что они никак не могут навредить нам, а на Луне могут стать причиной большого количества проблем. Мало того, что ими опасно дышать — после высадки на Луну астронавты возвращаются в космический корабль и снимают шлемы, на которых могут быть остатки пыли — такая пыль может повредить ткани и материалы скафандра. Так, один из астронавтов по имени Харрисон Шмитт после непреднамеренного случайного контакта с лунной пылью во время одной из своих миссий, испытал приступ неконтролируемого чихания, чрезмерное раздражение глаз и засорение пазух носа.

Более того, ряд научных исследований показал, что при вдыхании лунной пыли она может взаимодействовать с жидкостями организма, создавая так называемые гидроксильные радикалы. К сожалению, извлечь этот материал из вашего тела будет не так просто. А если лунная пыль способна порвать скафандр, представьте, что она может сделать с вашими легкими. В связи с тем, что NASA планирует отправить человека на Луну к 2024 году в рамках программы Artemis, а Китай и Россия намерены возводить на Луне свои базы, исследователям со всего мира предстоит решить проблему лунной пыли, так как безопасность и здоровье будущих астронавтов является главным приоритетом.