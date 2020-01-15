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В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки

В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки

Турецкие археологи при проведении раскопок на кургане Норик в восточной провинции Бингол обнаружили редкие древние детские бутылочки, датируемые 2500 годом до н.э.

Как сообщает Daily Sabah, бутылочки были обнаружены при изучении поселения раннего бронзового века, которое существовало на месте современной деревни Мурат в Солханском районе Бингола.

Всего археологи обнаружили три таких артефакта. Они представляют собой глиняные сосуды с узкими носиками. Последние и помогли ученым идентифицировать артефакты как детские бутылочки. Сосуды хорошо сохранились. Помимо носиков они снабжены одиночными ручками.

Исследователи сообщили, что древние бутылочки могли вмещать от 50 до 150 миллилитров жидкости. Аналогичные артефакты были найдены два года назад в западной провинции Чанаккале. Однако возраст тех артефактов составлял "всего" 2000 лет. Вновь найденные бутылочки гораздо древнее. Кстати, они пополнят коллекцию музея города Элазыга.

Как рассказал директор этого музея Зией Кылынч, при раскопках были найдены и другие предметы - всего около 600, представляющих различные эпохи (средний византийский период, исламский период, период урартской цивилизации, железный и ранний бронзовый век).

На сегодняшний день идентифицировано 124 артефакта. Среди всех находок детские бутылочки пока являются одними из самых древних, что и неудивительно - они были обнаружены в нижнем слое кургана, до которого археологи добирались несколько лет.

15 январь 2020 /
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