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В сочинении монаха XIV века обнаружилось древнейшее изображение Венеции

В сочинении монаха XIV века обнаружилось древнейшее изображение Венеции

В Национальной центральной библиотеке во Флоренции найдена рукопись итальянского монаха XIV века, на страницах которой есть самый старый из известных ученым рисунок, изображающий Венецию.

Брат Никколо да Поджибонси (Niccolo da Poggibonsi) прибыл в Венецию в 1346 году, чтобы сесть на корабль и отправиться в паломничество в Иерусалим. Путешествие заняло у него четыре года. Он посетил Александрию, Каир, Дамаск, Назарет, добрался до Иерусалима и благополучно вернулся в Италию, после чего решил описать в книге все увиденные святые места и диковины. Его труд получил название Libro d’Oltramare «Книга о [землях] за морем». Историю этой книги описала Кэтрин Мур (Kathryn Blair Moore) в статье 2013 года в журнале Renaissance Quarterly.

Создавая свою книгу, Поджибонси опирался на путевые заметки, которые он регулярно делал на покрытых гипсом табличках для письма. Он оказался скрупулезным путешественником, так что даже записывал расстояния между основными достопримечательностями посещенных городов, считая для этого шаги. В итоге он не только описал увиденное, но и снабдил рукопись иллюстрациями. На них изображены слоны, встреченные им в Каире, Золотые ворота и мечеть Купол скалы в Иерусалиме (Поджибонси называет ее Храмом Соломона).

Недавно историк Сандра Тоффоло (Sandra Toffolo) из Сент-Эндрюсского университета, изучая рукопись Поджибонси, заметила в ней и зарисовку города с характерными каналами и гондолами. По мнению исследовательницы, это самое старое дошедшее до нас изображение Венеции за исключением карт (старейшая карта Венеции выполнена в 1330 году другим монахом — Фра Паолино).

Сандра Тоффоло заметила булавочные проколы на страницах рукописи, содержащих рисунки, включая изображение Венеции. Это следы деятельности переписчиков, которые копировали рисунки. Она нашла несколько более поздних изображений Венеции в манускриптах и ранних печатных книгах, которые, вероятно, восходят к рисунку из книги Поджибонси.

Рассказ Никколо да Поджибонси о путешествии в Святую Землю приобрел большую популярность в Раннем Возрождении, но имя его автора упоминалось редко. В XV веке появился немецкий перевод книги, но повествование там велось от имени Габриэля Муффеля, сына нюрнбергского патриция. В 1518 году в Венеции была анонимно опубликована книга под названием «Путешествие из Венеции к Гробу Господню и на гору Синай». За последующие три века вышло 60 изданий этой книги. Однако в первоначальном тексте Николо да Поджибонси применил изящный способ указать на свое авторство. Первые буквы каждой главы складываются во фразу Frate Nicolao: Frate Nicola di Corbico da Pocibonici del contado di Fiorenzca de la provincia di Toscana («Брат Николао: Брат Никола ди Корбико да Поджибонси из города Флоренции в провинции Тоскана»).

15 январь 2020 /
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