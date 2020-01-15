В янтаре найдена окаменелая слизь

Янтарь из Мьянмы снова преподнес ученым сюрприз: около 100 млн. лет назад ящерица застыла в потоке смолы, и изучая ее лапку, исследователи обнаружили на ней тонкие нити слизи. Вероятнее всего, вещество было оторвано ящерицей от коры дерева в момент ее гибели.

Этот тип микроорганизмов называется миксомицетом (лат. Mycetozoa, от греч. μ?κητος — «гриб» и ζωον — «животное», или Myxomycota, от μ?ξα — «слизь» и μ?κητος). Научный интерес к ним очень высок: их изучение вносит вклад в эволюционные и филогенетические построения, а также помогает систематизировать грибы и протисты.

Их тела почти целиком состоят из жидкости, а сами они живут в виде одиночных клеток. По этой причине миксомицеты крайне редко встречаются в ископаемом состоянии. Однако их иногда находят в ископаемых смолах.

Плесень на лапке ящерицы оказалась древнейшим образцом миксомицетов. Сравнение с современными видами показало, что ближайший родственник — плесень Stemonitis, которая появляется на гниющей древесине по всей планете. Клеточная структура организмов с разницей в 100 млн. лет оказалась очень похожа — по сути, микроорганизмы вообще не эволюционировали.

Это легко объяснить: когда природа создает что-то, полностью приспособленное к окружающей среде — изменения не нужны. Плесень Stemonitis прекрасно иллюстрирует этот пример: гниющая древесина присутствует на Земле при любых климатических условиях; эффективен и способ размножения посредством спор.