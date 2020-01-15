Глухоту Бетховена объяснили отравлением свинцом

Врачи из Италии предложили еще одну причину того, почему знаменитый немецкий композитор Людвиг ван Бетховен потерял слух. Похожие симптомы у их современного пациента навели медиков на мысль о том, что глухота музыканта может быть связана с отравлением свинцом. Результаты исследования опубликовал научный журнал Laryngoscope.

Бетховен начал терять слух в 1796 году, на 26-м году жизни, а к 1811 году оглох полностью. Болезнь не отвратила композитора от сочинения музыки, однако выступать на концертах ему стало гораздо сложнее. Например, известен случай, когда в 1824 году, на премьере "Девятой симфонии", стоявшего спиной к публике Бетховена специально развернули для того, чтобы он мог хотя бы увидеть зал, который в то время взрывался овациями.

Ученые выдвигали множество гипотез о причинах болезни композитора – среди них были тиф, различные аутоиммунные заболевания, а также необычная привычка Бетховена спать, погружая голову в холодную воду. Врачи во главе с Давиде Бротто из Падуанского университета (Италия) предложили новую причину.

Отравление и алкоголь

Симптомы одной из пациенток, которую медики наблюдали в 2018 году, во многом совпали с тем, от чего страдал знаменитый композитор. Причиной недомогания оказалось большое содержание свинца в крови и моче итальянки.

Токсичный металл попадал в ее организм из старой сковороды, у которой стерся защитный керамический слой. Проведенный в 2005 году анализ волос и фрагментов черепа Бетховена также показал, что в организме композитора было повышенное содержание свинца.

Композитор мог получать повышенные дозы свинца вместе с вином – в то время в этом напитке содержалось большое количество тяжелого металла. Кроме того, любимый бокал Бетховена был частично сделан из свинца.

Несмотря на поразительное сходство симптомов между пациенткой итальянских врачей и знаменитым композитором, отравление свинцом остается всего лишь предположительной причиной глухоты Бетховена. Окончательную причину ученым вряд ли удастся установить, поскольку с его смерти прошло более полутора веков.