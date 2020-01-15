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Исследователи рассказали о диете средневековых сапожников

Исследователи рассказали о диете средневековых сапожников

Согласно недавним лабораторным исследованиям старинных горшков из средневекового Осло, обычные сапожники ели запеканки с добавлением привозных специй и запивали красным вином.

Обычные граждане в средние века питались хорошо. Это показал новый анализ древних горшков. Они были раскопаны в сапожном квартале Осло, где жили и занимались своим ремеслом городские сапожники. Впоследствии их проанализировали на предмет остатков пищи в современной лаборатории в Лионе, Франция.

Находки удивили археологов. Они обнаружили следы красного вина, рыбы и корнеплодов в горшках сапожников в разные периоды Средневековья. Разнообразие еды было поражающим. Считалось, что эти слои населения питались в основном кашей. По словам исследователей, торговля процветала в прибрежных городах, таких как Осло, Берген и Тронхейм. У граждан были средства приобрести широкий ассортимент товаров на выбор. Можно было купить различные виды мяса, свежую рыбу, овощи, вино и импортные специи.

По словам археологов, удивляло, что обычные северяне могли позволить себе такую еду. Считалось, что специи для усиления вкуса могли приобретать только богатые слои населения. Они долгое время были дорогими. Но в конечном итоге цены на гвоздику, перец, имбирь, кардамон и тмин пошли вниз, так что обычные люди могли себе это позволить.

Исследователь продуктов питания Аннехен Бар Бугге из Института потребительских исследований считает, что люди должны гордиться своими пищевыми традициями. Древние с уважением относились к еде, у них современному человеку еще многому предстоит научиться.

15 январь 2020 /
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