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Ученые не смогли идентифицировать останки саблезубого тигра из крымской пещеры

Ученые не смогли идентифицировать останки саблезубого тигра из крымской пещеры

Останки саблезубого тигра, найденные при обследовании крымской пещеры "Таврида", принадлежат ранее неизвестному виду, пишет пресс-служба Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ).

"Челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами (ученые назвали его котенком Тавриком, – прим. ТАСС) мы предварительно определяли как детеныша гомотерия (вымерший род саблезубых кошек, которые обитали в Евразии, Африке и Северной Америке - прим. ТАСС), но сейчас его принадлежность оказалась спорной. По-видимому, Таврик принадлежал к другому, еще не описанному виду саблезубых кошек", - пояснил сотрудник Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.

Пещеру с останками древних животных нашли строители автотрассы "Таврида" летом 2018 года у поселка Зуя Белогорского района.

По словам Старцева, найденные в пещере "Таврида" кости древних животных принадлежат различным видам медведей, саблезубых кошек, быков, лошадей и других видов млекопитающих, обитавших на полуострове более полутора миллионов лет назад. Для некоторых животных удалось определить не только видовую принадлежность, но и посчитать количество экземпляров. Ученые точно определили, что в пещере найдены останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов.

Так, среди находок - останки медведя Денингера, а также других, более крупных особей - его потомков, близких к бурому и к пещерному медведям. Также были найдены многочисленные останки двух видов быков. Установлено, что один из них - Leptobos - похож на ватусси (порода крупного рогатого скота, выведенная в Африке), с большими раскидистыми рогами. Второй - древний бизон, более мелкий, чем современные американские бизоны. Самые массовые найденные останки принадлежат лошадям. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis. Это была крупнейшая нелетающая птица Евразии, весившая более 450 кг и достигавшая 3,5 метра в высоту.

По информации Российского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Возраст найденных останков животных составляет примерно 1,5-1,8 млн лет. При пещере планируется создать научный спелеологический стационар КФУ на площади 16 га для ее изучения палеонтологами, микробиологами и спелеологами. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения пещеры туристами. Ученые предполагают разбить ландшафтный парк у входа в пещеру и установить в нем 20 фигур, изображающих древних животных, высотой от двух до пяти метров.

15 январь 2020 /
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