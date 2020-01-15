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Токсоплазмоз делает мышей бесстрашными

Токсоплазмоз делает мышей бесстрашными

Токсоплазмы (Toxoplasma gondii) — паразитические протисты кошачьих, которые в некоторых случаях могут передаваться и другим животным, включая людей, контактирующих с зараженными домашними кошками. Развитие токсоплазмоза происходит в основном в тканях нервной системы и серьезно влияет на поведение хозяев — по крайней мере, грызунов. Эксперименты многократно демонстрировали, что зараженные мыши и крысы намного меньше боятся кошачьего запаха.

Это влияние реализуется за счет эпигенетических изменений в нейронах, вызванных T. gondii. Считается, что оно облегчает размножение и распространение паразита. Однако биологи из Женевского университета обнаружили, что одними лишь кошками бесстрашие зараженных мышей не ограничивается. В статье, принятой к публикации в журнале Cell Reports, Доминик Сольдати-Фавр (Dominique Soldati-Favre) и его коллеги отмечают, что такие животные намного свободнее обследовали открытые пространства, которых обычно избегают.

Кроме того, такие мыши значительно спокойнее реагировали на руку экспериментатора, которой обычно опасаются, и даже не впадали в ступор, если в клетку помещали анестезированную крысу — важнейшего и страшного противника мышей. Наконец, в сравнении с незараженными животными носители токсоплазмы проводили больше времени за исследованием запахов — не только безобидной морской свинки, но и лисы.

Более того, авторы продемонстрировали корреляцию между выраженностью «бесстрашного» поведения и количеством цист T. gondii в тканях мозга животных. Все это, по мнению ученых, опровергает представления о том, что токсоплазма делает грызунов более терпимыми по отношению к кошачьим: речь стоит вести об общем снижении тревожности и ослаблении реакций на факторы стресса.

Стоит вспомнить, что токсоплазмоз широко распространен и у людей, передаваясь через домашних животных, и в целом для нас не слишком опасен. Вместе с тем опыты на мышах породили множество спекуляций о влиянии паразита на человеческое поведение и повышение склонности носителя к риску. Однозначных доказательств этому феномену нет, однако новая работа швейцарских ученых, обнаружив широкое влияние токсоплазмы на тревожность грызунов, усиливает позиции и этой весьма спорной гипотезы.

15 январь 2020 /
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