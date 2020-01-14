Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений

Низкорослые травы, клещи и ногохвостки, а также некоторые виды мидий, крабов и рачков могут обосноваться на территории самых северных регионов Антарктиды в ближайшие годы и десятилетия. Об этом пишет пресс-служба Британской антарктической службы (БАС) со ссылкой на публикацию в журнале Global Change Biology.

"Климат Антарктического полуострова будет, скорее всего, всё таким же суровым для того, чтобы его могли колонизировать грызуны. С другой стороны, крысы и мыши смогут выжить, если они будут жить в окрестностях исследовательских станций. Полярникам придется следить за появлением отходов жизнедеятельности грызунов", - пояснила Хелен Рой, один из авторов исследования, профессор Центра экологии и гидрологии Великобритании.

Климатологи сейчас не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °C. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и данные различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала выше на 4-9 °С, чем в прошлые столетия, что уже необратимо приведет к заметному сокращению их площади и высвобождению больших территории Антарктики и Арктики от льда.

Зеленая Антарктика

Хелен Рой и ее коллеги заинтересовались тем, как такие изменения в климате Антарктики повлияют на ее флору и фауну. Дело в том, что из-за повышения температур и исчезновения льдов на территории этого региона могут появиться новые виды животных и растений. У многих из них не будет естественных врагов, что может негативно повлиять на работу всех экосистем региона.

Британские климатологи и экологи заинтересовались тем, какие животные могут поселиться на Антарктическом полуострове - самом северном и теплом регионе Антарктиды, значительная часть которого уже сейчас полностью свободна от льда. Для этого специалисты проанализировали текущие условия на его территории и детально изучили то, как они изменятся в будущем.

Эти прогнозы исследователи сопоставили с тем, в каких условиях сегодня встречаются представители так называемых инвазивных видов. Так экологи называют растения и животных, которые проникают на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной "помощи" со стороны человека. Яркий пример этого - колорадские жуки, бразильские муравьи-древоточцы и азиатские жуки-златки, которые уничтожают ясеневые леса в Северной Америке.

Расчеты ученых показали, что сразу тринадцать из ста самых распространенных инвазивных видов, которые живут в приполярных широтах, могут в ближайшие десять лет поселиться в Антарктике. Большая часть из них относится к морской беспозвоночной фауне, однако среди них есть сухопутные животные и растения, чье появление может радикально изменить облик самого южного континента Земли.

Как отмечают специалисты, в окрестностях постоянных и временных полярных станций этот процесс уже начался. В частности, недавно экологи зафиксировали, что неподалеку от сразу нескольких подобных установок появились пришлые виды растений. Их семена попали туда вместе с грязью на подошвах ботинок ученых или вместе с продуктами питания.

По этой причине Хелен Рой и ее коллеги рекомендуют ввести специальные меры, которые помогут защитить уникальную флору и фауну Арктики от вымирания в результате распространения инвазивных видов.