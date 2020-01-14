» » Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений

Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений

Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений

Низкорослые травы, клещи и ногохвостки, а также некоторые виды мидий, крабов и рачков могут обосноваться на территории самых северных регионов Антарктиды в ближайшие годы и десятилетия. Об этом пишет пресс-служба Британской антарктической службы (БАС) со ссылкой на публикацию в журнале Global Change Biology.

"Климат Антарктического полуострова будет, скорее всего, всё таким же суровым для того, чтобы его могли колонизировать грызуны. С другой стороны, крысы и мыши смогут выжить, если они будут жить в окрестностях исследовательских станций. Полярникам придется следить за появлением отходов жизнедеятельности грызунов", - пояснила Хелен Рой, один из авторов исследования, профессор Центра экологии и гидрологии Великобритании.

Климатологи сейчас не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °C. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и данные различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала выше на 4-9 °С, чем в прошлые столетия, что уже необратимо приведет к заметному сокращению их площади и высвобождению больших территории Антарктики и Арктики от льда.

Зеленая Антарктика

Хелен Рой и ее коллеги заинтересовались тем, как такие изменения в климате Антарктики повлияют на ее флору и фауну. Дело в том, что из-за повышения температур и исчезновения льдов на территории этого региона могут появиться новые виды животных и растений. У многих из них не будет естественных врагов, что может негативно повлиять на работу всех экосистем региона.

Британские климатологи и экологи заинтересовались тем, какие животные могут поселиться на Антарктическом полуострове - самом северном и теплом регионе Антарктиды, значительная часть которого уже сейчас полностью свободна от льда. Для этого специалисты проанализировали текущие условия на его территории и детально изучили то, как они изменятся в будущем.

Эти прогнозы исследователи сопоставили с тем, в каких условиях сегодня встречаются представители так называемых инвазивных видов. Так экологи называют растения и животных, которые проникают на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной "помощи" со стороны человека. Яркий пример этого - колорадские жуки, бразильские муравьи-древоточцы и азиатские жуки-златки, которые уничтожают ясеневые леса в Северной Америке.

Расчеты ученых показали, что сразу тринадцать из ста самых распространенных инвазивных видов, которые живут в приполярных широтах, могут в ближайшие десять лет поселиться в Антарктике. Большая часть из них относится к морской беспозвоночной фауне, однако среди них есть сухопутные животные и растения, чье появление может радикально изменить облик самого южного континента Земли.

Как отмечают специалисты, в окрестностях постоянных и временных полярных станций этот процесс уже начался. В частности, недавно экологи зафиксировали, что неподалеку от сразу нескольких подобных установок появились пришлые виды растений. Их семена попали туда вместе с грязью на подошвах ботинок ученых или вместе с продуктами питания.

По этой причине Хелен Рой и ее коллеги рекомендуют ввести специальные меры, которые помогут защитить уникальную флору и фауну Арктики от вымирания в результате распространения инвазивных видов.

14 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
На верхних склонах Эвереста нашли растения
Хочу все знать

На верхних склонах Эвереста нашли растения

За последние два десятка лет растительный покров быстро поднимался вверх и достиг отметки в 5500 метров.
Австралия в огне: что происходит с природой?
Хочу все знать

Австралия в огне: что происходит с природой?

Лесные пожары в Австралии настолько масштабны, что их видно из космоса. Спутники, которые находятся за тысячи километров от поверхности Земли могут легко обнаружить пламя и дым от пожаров. Несмотря
Климатолог рассказал о результатах первой
Хочу все знать

Климатолог рассказал о результатах первой "переписи" смерчей в России

Каждый год на территории России возникает около ста смерчей, и их число стремительно растет
Европейская мышь и рыжая полевка не обмениваются блохами
Хочу все знать

Европейская мышь и рыжая полевка не обмениваются блохами

Многие опасные для человека болезни передаются грызунами, причем обычно возбудители переносятся сразу несколькими видами грызунов, обитающими на одной территории. В недавней статье показано, что в
Сколько новых видов живых существ открыто в 2014 году
Хочу все знать

Сколько новых видов живых существ открыто в 2014 году

Специалисты из Калифорнийской академии наук подсчитали, сколько новых видов живых существ открыто за 11 месяцев 2014 года. Оказалось, что за это период выявлено 110 видов муравьёв, 28 видов рыб, 25
Амурские тигры – заложники генов
Хочу все знать

Амурские тигры – заложники генов

Амурских тигров стало больше, но ученые сомневаются в том, что они смогут выжить без помощи человека, — передает BBC News со ссылкой на публикацию в журнале Mammalian Biology.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Генетики придумали, как спасти леса от глобальных изменений климата

Генетики придумали, как спасти леса от глобальных изменений климата

Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Ученые создали сверхлегкое «пластиковое» золото

Ученые нашли древнейшую космическую пыль

Ученые нашли древнейшую космическую пыль

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+