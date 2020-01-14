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Пониженный уровень лимфоцитов сигнализирует о риске преждевременной смерти

Пониженный уровень лимфоцитов сигнализирует о риске преждевременной смерти

Уменьшение количества лимфоцитов в крови — главных клеток иммунной системы, защитного механизма от любых патологий, бактерий или вирусов — говорит о риске развития практически любого хронического заболевания, а также преждевременной смерти. Об этом сообщила команда датских ученых, исследование которых опубликовано в издании Canadian Medical Association Journal. Авторы работы уверены, что полученные данные помогут врачам диагностировать у человека опасные симптомы на ранней стадии и начать лечение.

Помимо непосредственно защиты, лимфоциты играют решающую роль в стимуляции других иммунных реакций и помогают организму, в частности, восстанавливаться после перенесенных инфекций. Существует три типа лимфоцитов: NK-лимфоциты (Natural Killers), которые отвечают за уничтожение инфицированных и раковых клеток; Т-лимфоциты, убивающие аномальные клетки, а также работающие совместно с В-лимфоцитами в передаче сигнальных белков. Сниженный уровень любого из этих типов клеток может не только ослабить иммунную систему, но и предоставит беспрепятственный путь бактериям и вирусам.

Недостаток белых клеток, которые присутствуют в крови и лимфатической жидкости, называется лимфопенией или лимфоцитопенией. Это состояние обычно возникает в случае присутствующей в организме инфекции или если человек болен. Поэтому врачи проверяют наличие симптомов и назначают анализы для диагностики, которая выявила бы основную проблему. Однако важность отслеживания уровня лимфоцитов в крови обычно игнорируется.

Целью нового исследования стало изучение роли диагностики и лечения лимфопении в снижении риска преждевременной смерти. В работе проверялся главный довод: что низкий уровень лимфоцитов в крови служит сигналом о повышенном риски смерти у каждого человека. Ученые проанализировали данные 108 135 датчан в возрасте от 20 лет и старше. Информация о них была получена в рамках Копенгагенского исследования населения за 2003-2015 годы. За время анализа умерло порядка 10 372 человек.

В результате специалисты установили, что недостаток лимфоцитов был связан с увеличенным в 2,8 раза риском смерти от хронических и респираторных заболеваний, рака, а также болезней сердца. В целом смертность от любой причины при пониженном уровне этих клеток в крови возрастала в 1,6 раза.

«Наше исследование показало, что участники эксперимента, у которых была лимфопения, имели на 60 процентов повышенный риск умереть от любой причины — по сравнению с людьми, у которых уровень лимфоцитов был в норме, — независимо от каких-либо других факторов, включая возраст, пол, вес, вредные привычки и так далее», — говорит Стиг Бойесен, сотрудник Копенгагенской университетской больницы.

Как объясняют авторы работы, падение уровня лимфоцитов означает, что организм не может восстановиться и бороться за свое выживание, если его хозяин страдает от опасного заболевания, которое и служит причиной повышенного риска смерти. Результаты исследования помогут заранее узнать о том, что человек имеет повышенный риск преждевременной смерти (особенно если речь идет о пожилом пациенте), и вовремя начать лечение.

14 январь 2020 /
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