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Можно ли спасти планету, научившись делать «пищу из воздуха»?

Можно ли спасти планету, научившись делать «пищу из воздуха»?

Еда из воздуха, электричества и воды может оказаться на наших столах уже в самом ближайшем будущем

Население нашей планеты неуклонно растет, бросая все новые и новые вызовы окружающей среде и требуя с каждым днем все больше пищи. Для того, чтобы предотвратить надвигающийся продовольственный кризис будущего, ученые уже сейчас всерьез работают над созданием уникальных технологий, позволяющих делать пищу из возобновляемой энергии или даже воздуха. Могут ли подобные радикальные меры спасти нашу планету? Давайте попробуем разобраться в этом необычном вопросе вместе в данной статье.


Можно ли создать пищу из воздуха?

В одной из наших недавних статей, мы уже говорили о том, что весьма необычные виды продовольствия могут появиться на прилавках магазинов в самом ближайшем будущем человечества. Согласно информации, опубликованной на портале newscientist.com, эколог и журналист Джордж Монбиот утверждает, что создание пищи из возобновляемых ресурсов может по-настоящему преобразовать современное производство продуктов питания, что во многом облегчит нагрузку человеческих запросов для окружающей среды. Специалист особенно выделяет финскую компанию Solar Foods, которая научилась производить пищу из воздуха путем расщепления содержащейся в нем воды на водород и кислород. Образованный таким путем водород становится источником энергии для бактерий, которые умеют превращать углекислый газ в богатое белками органическое вещество. Согласно проведенным исследованиям, эффективность производства “еды из воздуха” может быть в 20 000 раз выше по сравнению с настоящей, ведь даже самый маленький участок смог бы прокормить таким образом огромное количество человек.

Как известно, одной из самых главных проблем, которая вызывает массовые вымирания животных по всей планете, является потеря их среды обитания, напрямую связанная с развитием сельского хозяйства. Кроме того, полученная путем фотосинтеза пища может быть гораздо менее эффективной по сравнению с пищей, выращенной при применении электричества. Так, если только 0,5 процента солнечной энергии превращается в растения, то при преобразовании электричества в продукты питания через водород, ученые получают эффективность использования энергии около 20%.

Можно ли спасти планету, научившись делать «пищу из воздуха»?

Белок, полученный при использовании лишь воздуха и электричества

Как утверждает Solar Foods, процесс создания пищи из воздуха экономически целесообразен и способен побить цену сои, которая в настоящее время признана самым дешевым белком, широко используемым для кормления животных. Однако здесь есть одна проблема — 99 % водорода, используемого компанией в настоящее время, производится из ископаемых видов топлива, что не ведет к сокращению вредных выбросов в атмосферу нашей планеты. Иными словами, создание прогрессивной пищи должно сопровождаться использованием огромного количества возобновляемых источников энергии для производства чистого водорода, таким образом подрывая усилия по ограничению изменения климата.

Как бы то ни было, использование и употребление экологичной пищи позволит устранить выбросы парниковых газов, что, в общем и целом, может оказаться наиболее предпочтительным вариантом в сложившейся экологической ситуации планеты.

14 январь 2020 /
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