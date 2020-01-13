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Археологи нашли поселение строителей Стоунхенджа

Археологи нашли поселение строителей Стоунхенджа

В Великобритании археологи обнаружили остатки поселения охотников-собирателей, основанного примерно 8000 лет назад, в котором, по мнению ученых, проживали строители легендарного Стоунхенджа.

Об открытии подробно рассказывает Ancient Origins. Оно было сделано рядом со знаменитым английским памятником - Стоунхенджем. Там было найдено поселение, которое археологи назвали первым в истории Британии городом. Они считают, что его жители и были загадочными строителями самого известного в мире каменного круга.

Поселение было обнаружено в ходе раскопок на археологическом участке Блик-Мид, который находится всего в полутора километрах от Стоунхенджа в Уилтшире. Оно было основано около 6000 года до н.э.

Сейчас на этом месте протекает небольшой ручей. Но в древности он был большой рекой, в которой обитали редкие красные водоросли. Они окрашивали в красный цвет и камни, возможно, это и сделало данную область магической в представлениях людей того времени.

Раскопки начались в 2005 году. С тех пор археологи обнаружили более 70 тысяч каменных орудий в этом месте. В 2015 году они нашли жилище каменного века. Его архитектура свидетельствует о том, что местные жители были изобретательными. Для строительства домов они использовали мощные корни деревьев и камни.

Раскопки также показали, что в данном регионе обитало множество крупных животных - вымерших родственников современного зубра. Похоже, охотники-собиратели, жившие в Блик-Мид, зависели от них и даже поклонялись им.

Кроме того, при помощи радара археологи обнаружили под землей остатки сооружения длиной 10 метров с останками крупного рогатого скота. Возможно, и это здание было связано с культом древнего зубра.

Черепа и кости этих гигантских животных ранее были найдены и в самом Стоунхендже. Они были аккуратно сложены в специально вырытых траншеях, что указывает на проведение ритуалов. Именно останки этих животных, по мнению британских археологов, указывают на тесную связь между жителями Блик-Мида и строителями Стоунхенджа.

Вторым весомым аргументом является небольшое расстояние между двумя этими объектами. Других крупных поселений на столь коротком расстоянии от каменного круга пока не обнаружено.

По словам профессора Дэвида Жака из Бирмингемского университета, охотники-собиратели, жившие на берегах реки в Блик-Мид, и были наиболее вероятными строителями Стоунхенджа.

"Если вы хотите найти людей, которые его построили, то надо искать там, где находится вода", - заявил ученый.

Жак также назвал Блик-Мид "колыбелью Стоунхенджа". Масштаб находок указывает на то, что это было большое поселение, действительно город по меркам того времени. Поскольку его населяли охотники-собиратели, численность жителей варьировалась в зависимости от сезона.

Кстати, новое открытие бросает вызов современным гипотезам о структуре обществ охотников-собирателей. Если британские археологи окажутся правы, то это может означать, что охотники-собиратели создали и начали развивать сложные общества раньше, чем считалось, и не были кочевниками.

13 январь 2020 /
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