Рунический камень из Рёка мог отражать страх викингов перед глобальным похолоданием

Древний текст на каменной глыбе мог быть не только эпитафией погибшему, но и выражением страха перед меняющимся климатом.



Рёкский камень находится на юге Швеции, в коммуне Эдесхёг лена Эстергётланд. Надпись на нем содержит 762 руны — это самый длинный рунический текст в мире из всех известных на сегодня. Большинство историков и археологов сходятся во мнении, что надпись на камне — эпитафия некоему погибшему воину по имени Вемуд, созданная его отцом. Однако общий смысл текста весьма туманен и оставляет широкий простор для толкований.



Группа шведских ученых, детально проанализировавшая текст рунического камня, утверждает, что автором или заказчиком камня двигала не только скорбь по скончавшемуся сыну. По мнению исследователей, текст эпитафии также отображает страх перед надвигающимся климатическим кризисом, а именно — глобальным похолоданием. Статья с обоснованием этой гипотезы опубликована в издании Futhark: International Journal of Runic Studies.



Вероятнее всего, в тексте на камне содержатся отсылки к похолоданию 535-536 годов. Тогда среднегодовая температура в Северном полушарии резко понизилась, что привело к неурожаю, повсеместному голоду, масштабным миграциям населения и военным конфликтам. Так, население Скандинавского полуострова в этот период сократилось примерно вдвое. Исследователи отмечают, что память об этих событиях сохранилась и даже повлияла на местную мифологию.

В тексте на Рёкском камне упоминается о «лишившихся жизни у остготов» во времена правления некоего Тьодрика — вероятнее всего, под ним подразумевается Теодорих Великий, вождь остготов и король Италии до 526 года. Однако ученые полагают, что в тексте упоминается не только об обычных битвах, произошедших в те времена. Речь может идти о другом виде битвы: «конфликт между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью» — так характеризуют тематику текста исследователи.



Авторы статьи полагают, что на содержании текста могли отразиться различные зловещие события, происходившие при жизни автора текста. «Мощная солнечная буря окрасила небо в суровые оттенки красного, урожай пострадал от чрезвычайно холодного лета, а позже случилось еще и солнечное затмение, сразу после восхода солнц а, — говорит профессор археологии Бо Граслунд. — Даже одного из этих событий было бы достаточно, чтобы вызвать страх перед новым Фимбулвинтером (апокалиптическая трехлетняя зима, предшествующая концу света в германо-скандинавской мифологии. — Прим. ред.)»