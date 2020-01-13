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Людоеды из дневников Колумба действительно существовали

Людоеды из дневников Колумба действительно существовали

Ученые, изучив черепа древних представителей населения Карибских островов, выяснили, что испанцы были не первыми, кто колонизировал острова, а кровожадные каннибалы-карибы, описанные в дневниках Колумба, скорее всего, действительно существовали. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Отчеты Кристофора Колумба о его путешествиях по островам Карибского моря содержат душераздирающие описания набегов на туземное население жестоких карибов, поедавших людей и забиравших в рабство женщин. Традиционно эти истории считались мифами, но новое исследование показывает, что Колумб говорил правду.

Используя технологию распознавания лиц, американские ученые во главе с Анн Росс (Ann Ross) из Университета штат Северная Каролина проанализировали черепа ранних жителей Карибского бассейна, выявив историю взаимоотношений между различными группами населения этого региона.

Всего было проанализировано более 100 черепов, датируемых 800–1542 годами нашей эры. В качестве "генетических" реперов ученые использовали около двух десятков точек, по которым можно судить о размере глазниц, длине носа и других чертах лица, указывающих на то, насколько близко люди были связаны друг с другом. Анализ выявил не только три отдельные, не связанные друг с другом группы жителей Карибского бассейна, но и позволил восстановить маршруты их миграции.

Самым удивительным открытием было то, что кровожадные разбойники карибы — выходцы с карибского побережья Южной Америки — доплывали не только до острова Гваделупа, как считалось ранее, но и значительно севернее. Они, задолго до испанцев колонизировали Ямайку, Эспаньолу и Багамские острова. Черепа показывают, что присутствие карибов на этих островах было заметным.

"Я потратил годы, пытаясь доказать, что Колумб ошибался, а оказалось, что он был прав: в северной части Карибского бассейна, когда он прибыл, были карибы, — приводятся в пресс-релизе Карибского музея естественной истории во Флориде слова одного из авторов исследования Уильяма Кигана (William Keegan). — Нам придется переосмыслить все наши взгляды".

Результаты исследования показали, что самые ранние поселенцы Карибского бассейна перебрались на Кубу и Северные Антильские острова с Юкатана, что подтверждает прежнюю гипотезу, основанную на сходстве каменных орудий. Затем, в период между 800 и 200 годами до нашей эры на остров Пуэрто-Рико с побережья нынешних Колумбии и Венесуэлы мигрировали араваки. А в IX-XIвеках нашей эры Ямайку, Эспаньолу и Багамские острова оккупировали карибы, которые к моменту прибытия Колумба здесь уже прочно укоренились.

Открытие американских ученых объясняет и загадку своеобразной керамики "мейлакоид", появившейся на Эспаньоле в девятом веке, на Ямайке — в десятом, а на Багамах — в одиннадцатом. Она распространялась по островам вместе с карибами.

Авторы обнаружили также примеры совместного потомства карибов и араваков, хотя эти племена жили на соседних островах и, скорее всего, враждовали друг с другом. В конечном итоге карибы сослужили дурную службу своим соседям. Испанская корона, первоначально относившаяся к туземцам очень лояльно, основываясь на фактах людоедства и отказе индейцев принять христианство, не разбираясь в родоплеменных отношениях, приняла решение о полном порабощении, а местами и истреблении местного населения.

13 январь 2020 /
Хочу все знать
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