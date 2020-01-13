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На АЭС в Японии произошел сбой

На АЭС в Японии произошел сбой

Нештатная ситуация случилась на АЭС "Иката" в Японии, инцидент не повлиял на окружающую среду, сообщает агентство Киодо со ссылкой на оператора станции — компанию Shikoku Electric Power Company.

Как сообщает агентство, во время извлечения топливных сборок на остановленном третьем блоке АЭС "Иката" вместе с верхней частью, фиксирующей их в реакторе, была случайно приподнята одна из 48 регулирующих кассет.

Утечки радиации и влияния на окружающую среду нет. Это первый опыт извлечения смешанного топлива — плутония и урана — МОХ. Возможно, в графике работ возникнет отставание из-за необходимости выяснить причины происшествия.

13 январь 2020 /
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