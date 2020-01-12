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Что такое облачная касса?

Облачный онлайн кассовый аппарат без кассы является идеальным решением для интернет-магазинов. Хозяйствующий субъект не должен покупать KKT, - он только арендует его. Особенность заключается в том, что вы можете арендовать не только агрегат, который может быть рядом с продавцом или менеджером электронного магазина, но и виртуальную кассу. Другой вариант - купить собственное оборудование с последующим его размещением в дата-центре.

Рекомендуется, чтобы в контракте по аренде было заранее оговорено, кто несёт ответственность за неполадки кассовых аппаратов, за сбои в их работе. Процесс эксплуатации арендованной онлайн-кассы https://skyservice.pro/мало чем отличается от функционирования стационарного прибора. Главное отличие в том, что все платежи осуществляются безналичным путем (с помощью кредитной карты или электронных платежных услуг).

Для такого эффективного обмена данными хорошего интернет-подключения недостаточно, вам необходимо интегрировать сайт интернет-магазина и виртуальную кассу. Облачный онлайн-кассир в виртуальном магазине выбирается, исходя из вероятного объёма ежедневных транзакций. Этот параметр оценивает количество устройств, которые надо купить или арендовать. Для каждой кассы должно быть не больше 2 чеков в секунду. Необходимо учитывать лимит транзакции, применимый к налоговым действиям.

Преимущества арендованных облачных касс также заключается в том, что они не занимают много пространства в конторе или на складе, и продавцу не нужно беспокоиться о сбоях в электроснабжении. Предприятиям не придётся нанимать кассиров. Владелец может проконсультировать по вопросам регистрации оборудования в ФНС и гарантирует бесперебойное функционирование устройств.

Преимущества аренды KKT включают возможность автоматически контролировать процессы открытия и закрытия каждой рабочей смены. В личном кабинете владельца сайта компания может использовать ряд дополнительных услуг, например, для просмотра подробной статистики по сделкам в каждой кассе. Пользователю не нужно тратить деньги на покупку специального ПО.

Но облачная онлайн-служба управления денежными средствами не удобна, потому что при общей стоимости одного или нескольких налоговых периодов, аренда может быть дороже, чем покупка собственного устройства. Ещё один минус: нет возможности оформить бумажные чеки.

12 январь 2020 /
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