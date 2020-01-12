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Запрет пластиковой упаковки может нанести вред окружающей среде

Запрет пластиковой упаковки может нанести вред окружающей среде

Мировая тенденция к отказу от пластиковой упаковки в магазинах может нанести вред окружающей среде, сообщается в новом исследовании. По словам авторов доклада Plastic Promises, последствия использования различных материалов взамен пластика не были должным образом оценены.

Изменение было вызвано беспокойством покупателей о влиянии пластиковых отходов на океаны. Но стеклянные бутылки, например, намного тяжелее пластиковых, поэтому на их транспортировку уходит больше топлива и, соответственно, производится больше загрязняющих выбросов. Бумажные пакеты, как правило, при утилизации имеют более высокий уровень углеродных выбросов, чем пластиковые пакеты, и их сложнее использовать повторно.

Некоторые супермаркеты в Великобритании отдают предпочтение напиткам в картонных коробках, полагая, что они могут быть переработаны. Но, по данным британской организации Green Alliance, только треть таких упаковок в стране идет на переработку.

«Многие магазины продают упаковку, обозначенную как биоразлагаемая или компостируемая. На самом деле она может быть компостирована только в промышленном компостере — и даже в этом случае не все компоненты могут быть полностью переработаны», — сообщила пресс-секретарь исследовательской группы Либби Пик в интервью BBC News.

«Более 80 % потребителей думает, что биоразлагаемый или компостируемый пластик экологически безопасен, но мало кто понимает, что означают эти термины и как следует обращаться с материалом», — отмечается в докладе.

Эндрю Опи из Британского консорциума розничной торговли призывает к созданию более четкой стратегии.

«Все ответственные ритейлеры согласны с тем, что изменение климата должно быть в центре их бизнеса, будь то поставка продукции или смена упаковки. Пластик остается самым эффективным материалом во многих случаях: например, огурцы, упакованные в пластик, хранятся на 14 дней дольше, сокращается количество пищевых отходов».

«Целостная стратегия в отношении отходов и ресурсов — это стратегия, в которой приоритетное внимание уделяется сокращению негативного воздействия на окружающую среду, а не просто сокращению использования пластика».

12 январь 2020 /
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