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Из-за глобального потепления тайфуны в Японии могут стать более «свирепыми»

Из-за глобального потепления тайфуны в Японии могут стать более «свирепыми»

Группа исследователей во главе с Мунэхико Ямагути, старшим научным сотрудником НИИ метеорологии Метеорологического управления Японии, заявила, что скорость прохождения тайфунов над Японией или вблизи нее из-за глобального потепления будет замедляться. Это может повлечь за собой более серьезный ущерб от их воздействия, сообщает телеканал NHK.

При помощи компьютерного моделирования эксперты изучали изменения скорости тропических штормов, основываясь на последних данных. Исследователи также учитывали предположения относительно глобального потепления, если оно будет продолжаться такими же темпами.

Ученые установили, что движение тайфунов будет замедляться в средних широтах, в которых находится Япония. Средняя скорость прохождения тайфунов вблизи Токио в конце 21 века может достигать 31 км/с, что на 10 % медленнее по сравнению с нынешним временем.

12 январь 2020 /
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