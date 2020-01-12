Климатолог рассказал, почему в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

В России климат теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем во всём мире. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на специалистов Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова. Как пояснил сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Андрей Киселёв, помимо глобального потепления на изменение климата в России влияет ещё ряд факторов.

— Одновременно происходят и другие трансформации. В частности, меняются режим осадков, режим циркуляции — воздуха в атмосфере и вод в океане. Всё это приводит к изменению погоды. Но, если говорить именно о глобальном потеплении, наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идёт на планете. А если говорить об Арктике, то в 3,5 раза, — рассказал Киселёв.

Он также подчеркнул, что большую часть территории нашей страны составляет суша. Она обладает отличными от океанических вод свойствами аккумуляции тепла. Последние могут просто нивелировать происходящие климатические изменения. К тому же на эти трансформации влияет и рельеф территории России.

Специалист не исключил, что всплески холода и тепла в России в будущем станут более резкими. По его мнению, 2020 год будет характеризоваться увеличением числа природных катастроф и повышением среднегодовой температуры воздуха.

Ранее Лайф писал о том, что из-за глобального потепления климатологи предсказали ледникам кавказского массива Фишт-Оштен исчезновение в течение ближайших 50 лет.