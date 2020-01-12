» » Климатолог рассказал, почему в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

Климатолог рассказал, почему в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

Климатолог рассказал, почему в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

В России климат теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем во всём мире. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на специалистов Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова. Как пояснил сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Андрей Киселёв, помимо глобального потепления на изменение климата в России влияет ещё ряд факторов.

— Одновременно происходят и другие трансформации. В частности, меняются режим осадков, режим циркуляции — воздуха в атмосфере и вод в океане. Всё это приводит к изменению погоды. Но, если говорить именно о глобальном потеплении, наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идёт на планете. А если говорить об Арктике, то в 3,5 раза, — рассказал Киселёв.

Он также подчеркнул, что большую часть территории нашей страны составляет суша. Она обладает отличными от океанических вод свойствами аккумуляции тепла. Последние могут просто нивелировать происходящие климатические изменения. К тому же на эти трансформации влияет и рельеф территории России.

Специалист не исключил, что всплески холода и тепла в России в будущем станут более резкими. По его мнению, 2020 год будет характеризоваться увеличением числа природных катастроф и повышением среднегодовой температуры воздуха.

Ранее Лайф писал о том, что из-за глобального потепления климатологи предсказали ледникам кавказского массива Фишт-Оштен исчезновение в течение ближайших 50 лет.

12 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Интересные факты о глобальном потеплении.
Хочу все знать

Интересные факты о глобальном потеплении.

Идея о механизме парникового эффекта была впервые изложена в 1827 году Жозефом Фурье. Без нынешней атмосферы, созданной парниковым эффектом, средняя температура на нашей планете была бы -15 градусов
Из-за глобального потепления тайфуны в Японии могут стать более «свирепыми»
Хочу все знать

Из-за глобального потепления тайфуны в Японии могут стать более «свирепыми»

Скорость прохождения тайфунов над Японией или вблизи нее из-за глобального потепления будет замедляться
Климатолог рассказал о результатах первой
Хочу все знать

Климатолог рассказал о результатах первой "переписи" смерчей в России

Каждый год на территории России возникает около ста смерчей, и их число стремительно растет
Найдена причина дождливого лета в России
Хочу все знать

Найдена причина дождливого лета в России

Международная команда учёных, в которую вошли специалисты географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, выяснили причины дождливого лета в России и масштабных наводнений в Европе....
Нефтяные компании знали о риске глобального потепления гораздо раньше нас
Хочу все знать

Нефтяные компании знали о риске глобального потепления гораздо раньше нас

В последнее время вы могли заметить, что без предупреждения ученых о неизбежности глобального потепления не проходит ни дня. Температура на нашей планете действительно постепенно повышается и у этого
Климат меняется, и это очевидный факт!
Хочу все знать

Климат меняется, и это очевидный факт!

Для всего мирового сообщества уже не секрет, что планетарные климатические изменения становятся одной из главных проблем 21 века. Ранее учеными, изучающими науку климатологию, было выдвинуто
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викингов

Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викингов

Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+