» » Любители чая уменьшают риск для своего здоровья и живут дольше — особенно, если они мужчины

Любители чая уменьшают риск для своего здоровья и живут дольше — особенно, если они мужчины

Любители чая уменьшают риск для своего здоровья и живут дольше — особенно, если они мужчины

Ученые Китайской академии медицинских наук в своей статье, опубликованной в European Journal of Preventive Cardiology, указывают, что привычное употребление чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин. Как сообщает первый автор работы, доктор Синьян Ван, полезное действие на здоровье в наибольшей степени проявляется у тех, кто предпочитает зеленый чай, и тех, кто имеет давнюю привычку регулярно пить этот напиток.

В исследовании участвовали 100 902 человека из проекта China-PAR2, не имевших в анамнезе к моменту начала наблюдений случаев сердечного приступа, инсультов или рака. Их разделили на две группы по тому, насколько они часто пили чай: любители чая, пьющие его достаточно часто (три или более раз в неделю), и те, кто не слишком привязан к этому напитку (реже трех раз в неделю или совсем не пьющие чай). Затем за людьми из обеих групп наблюдали в среднем 7,3 года.

Привычное потребление чая оказалось связано с более крепким здоровьем во время наблюдения и большей продолжительностью жизни. Например, у 50-летних людей, любящих чай, ишемическая болезнь сердца и инсульт диагностируются в среднем на 1,41 года позже, чем у их сверстников, игнорирующих прелести чая, да и они живут на 1,26 года дольше.

В целом у фанатов чая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта оказался на 20% ниже, смертельных сердечных заболеваний и инсульта со смертельным исходом — на 22%, а риск смерти от всех причин — на 15% ниже, чем у контрольной группы.

Дополнительно потенциальное влияние изменений в привычках чаепития было проанализировано в подгруппе из 14 081 участника, которых оценивали дважды. Среднее время между двумя обследованиями составило 8,2 года, а медиана наблюдения после второго обследования — 5,3 года.

Любители чая уменьшают риск для своего здоровья и живут дольше — особенно, если они мужчины

Условное дополнительное количество лет жизни без определенных проблем со здоровьем, которое любители чая благодаря своей полезной привычке получают по сравнению с людьми, которые не пьют чай регулярно. Графики показаны для атеросклероз сердечно-сосудистой системы (голубой цвет), ишемической болезни сердца (желтый), инсульта (зеленый), а также для смертности от всех причин (красный цвет) / © Wang, Liu, Li et al., European Journal of Preventive Cardiology, 2020

Любители чая, которые сохранили свою привычку неизменной в обоих исследованиях, имели на 39% меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, на 56% меньший риск смертельных заболеваний сердца и инсульта и на 29% меньший риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто так же привычно и с постоянством на протяжении всех лет не употреблял чай вовсе или пил его редко.

Как сообщают ученые, это, по-видимому, связано с тем, что биологически активные полифенолы, обеспечивающие кардиозащитные свойства напитка, не могут долго храниться в организме.

Польза чая оказалась гендерно-специфичной. Наибольший защитный эффект наблюдался у мужчин, а для женщин разница была менее выраженой. Одной из причин авторы называют то, что 48% мужчин были обычными потребителями чая по сравнению только с 20% женщин. Другой — то, что женщины в целом имеют меньшую заболеваемость и смертность от различных болезней сердца и инсульта, обладая естественной кардиозащитой от эстрогенов. Доктор Донгфенг Гу, старший автор работы, отметила, что так как эта защита уменьшается с возрастом, то по мере того, как будет продолжаться проект наблюдений China-PAR, картина для женщин будет меняться.

Авторы отмечают, что так как исследование проведено на китайской выборке, то большинство постоянно пьющих чай предпочитают зеленый, а приверженцы исключительно черного в этом регионе редки. Из-за этого невозможно достоверно выяснить, насколько велика разница между свойствами черного и зеленого вариантов напитка.

Во всяком случае, именно зеленый чай богат полифенолами: черный чай в процессе изготовления полностью ферментируется, во время чего полифенолы окисляются в пигменты и могут терять антиоксидантное действие. Также негативно на защитном свойстве любого чая может сказываться употребление его с молоком, которое, как показали более ранние работы, может снижать полезное воздействие чая на здоровье сердца и сосудов.

Исследователи указывают, что необходимы дальнейшие рандомизированные испытания для подтверждения результатов. Они помогут найти более верифицируемые доказательства для рекомендаций по диете и образу жизни.

12 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Употребление пива снижает риск сердечных заболеваний
Хочу все знать

Употребление пива снижает риск сердечных заболеваний

Защитить сердце от болезней помогут 1-2 кружки пива в день
Семь правил, которые позволят дожить до 100 лет
Хочу все знать

Семь правил, которые позволят дожить до 100 лет

По мнению врача, каждому конкретному человеку по силам достичь оптимального состояния здоровья, выполнив следующие действия.
Полезные факты о шоколаде
Хочу все знать

Полезные факты о шоколаде

1. Шоколад полезен для сердца. У людей, регулярно употребляющих шоколад, риск болезней сердца сокращается на 37%. 2. Шоколад улучшает настроение, увеличивая содержание серотонина в мозге.
9 серьезных причин пить воду
Хочу все знать

9 серьезных причин пить воду

Все мы знаем, что вода очень полезна, но часто мы не совсем понимаем, почему. И даже если мы знаем, зачем нам необходимо пить воду, это еще не привычка. Но есть несколько серьезных причин ежедневно
Ещё одно доказательство того, что подслащенные продукты и напитки на самом деле убивают вас
Хочу все знать

Ещё одно доказательство того, что подслащенные продукты и напитки на самом деле убивают вас

Новое исследование, опубликованное в журнале «JAMA», показывает, что сахар в таких продуктах, как безалкогольные напитки, каши и пирожные не просто помогает нам набрать пару лишних килограммов, но и
Ученые продолжают раскрывать секреты кофе
Хочу все знать

Ученые продолжают раскрывать секреты кофе

Несмотря на то, что о кофе и так уже известно очень многое, исследователи не прекращают попыток узнать еще больше. Недавно ученые завершили 13-летний проект, посвященный определению влияния этого
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викингов

Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викингов

Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+