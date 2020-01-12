Любители чая уменьшают риск для своего здоровья и живут дольше — особенно, если они мужчины

Ученые Китайской академии медицинских наук в своей статье, опубликованной в European Journal of Preventive Cardiology, указывают, что привычное употребление чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин. Как сообщает первый автор работы, доктор Синьян Ван, полезное действие на здоровье в наибольшей степени проявляется у тех, кто предпочитает зеленый чай, и тех, кто имеет давнюю привычку регулярно пить этот напиток.

В исследовании участвовали 100 902 человека из проекта China-PAR2, не имевших в анамнезе к моменту начала наблюдений случаев сердечного приступа, инсультов или рака. Их разделили на две группы по тому, насколько они часто пили чай: любители чая, пьющие его достаточно часто (три или более раз в неделю), и те, кто не слишком привязан к этому напитку (реже трех раз в неделю или совсем не пьющие чай). Затем за людьми из обеих групп наблюдали в среднем 7,3 года.

Привычное потребление чая оказалось связано с более крепким здоровьем во время наблюдения и большей продолжительностью жизни. Например, у 50-летних людей, любящих чай, ишемическая болезнь сердца и инсульт диагностируются в среднем на 1,41 года позже, чем у их сверстников, игнорирующих прелести чая, да и они живут на 1,26 года дольше.

В целом у фанатов чая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта оказался на 20% ниже, смертельных сердечных заболеваний и инсульта со смертельным исходом — на 22%, а риск смерти от всех причин — на 15% ниже, чем у контрольной группы.

Дополнительно потенциальное влияние изменений в привычках чаепития было проанализировано в подгруппе из 14 081 участника, которых оценивали дважды. Среднее время между двумя обследованиями составило 8,2 года, а медиана наблюдения после второго обследования — 5,3 года.

Условное дополнительное количество лет жизни без определенных проблем со здоровьем, которое любители чая благодаря своей полезной привычке получают по сравнению с людьми, которые не пьют чай регулярно. Графики показаны для атеросклероз сердечно-сосудистой системы (голубой цвет), ишемической болезни сердца (желтый), инсульта (зеленый), а также для смертности от всех причин (красный цвет) / © Wang, Liu, Li et al., European Journal of Preventive Cardiology, 2020

Любители чая, которые сохранили свою привычку неизменной в обоих исследованиях, имели на 39% меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, на 56% меньший риск смертельных заболеваний сердца и инсульта и на 29% меньший риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто так же привычно и с постоянством на протяжении всех лет не употреблял чай вовсе или пил его редко.

Как сообщают ученые, это, по-видимому, связано с тем, что биологически активные полифенолы, обеспечивающие кардиозащитные свойства напитка, не могут долго храниться в организме.

Польза чая оказалась гендерно-специфичной. Наибольший защитный эффект наблюдался у мужчин, а для женщин разница была менее выраженой. Одной из причин авторы называют то, что 48% мужчин были обычными потребителями чая по сравнению только с 20% женщин. Другой — то, что женщины в целом имеют меньшую заболеваемость и смертность от различных болезней сердца и инсульта, обладая естественной кардиозащитой от эстрогенов. Доктор Донгфенг Гу, старший автор работы, отметила, что так как эта защита уменьшается с возрастом, то по мере того, как будет продолжаться проект наблюдений China-PAR, картина для женщин будет меняться.

Авторы отмечают, что так как исследование проведено на китайской выборке, то большинство постоянно пьющих чай предпочитают зеленый, а приверженцы исключительно черного в этом регионе редки. Из-за этого невозможно достоверно выяснить, насколько велика разница между свойствами черного и зеленого вариантов напитка.

Во всяком случае, именно зеленый чай богат полифенолами: черный чай в процессе изготовления полностью ферментируется, во время чего полифенолы окисляются в пигменты и могут терять антиоксидантное действие. Также негативно на защитном свойстве любого чая может сказываться употребление его с молоком, которое, как показали более ранние работы, может снижать полезное воздействие чая на здоровье сердца и сосудов.

Исследователи указывают, что необходимы дальнейшие рандомизированные испытания для подтверждения результатов. Они помогут найти более верифицируемые доказательства для рекомендаций по диете и образу жизни.