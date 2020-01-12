Дым от сигарет влияет на ментальное здоровье

Курение вызывает рак лёгких, болезни сердца и сосудов, а также влияет на психическое здоровье

Современному человеку давно известно о воздействии табачного дыма на жизненные системы организма. Так, Всемирная Организация Здравоохранения официально подтверждает факт гибели 50 процентов потребителей табачных изделий. Зачастую употребление табачных изделий наносит основной вред органам дыхательной и сердечно-сосудистой систем, однако теперь ученые выявили еще одно губительное воздействие сигаретного дыма. Оказывается, регулярное курение заметным образом влияет на психологическое и умственное здоровье человека.



Вреден ли дым от сигарет?

Согласно официальной статистике, от регулярного воздействия табачного дыма умирает около 8 миллионов человек в год. К сожалению, не только активные курильщики подвержены губительным последствиям курения, так как под угрозой находятся и окружающие их люди. Согласно статье, опубликованной на сайте Medicalxpress.com, учёные из Еврейского университета нашли прямую связь между курением и психическим здоровьем человека.

Для доказательства данной связи команда ученых провела ряд исследований, в котором было опрошено более 2000 студентов, которые обучались в разных социально — политических и экономических условиях. При подведении результатов эксперимента, ученые обнаружили определенные сходства и особенности курящих студентов. Выяснилось, что показатели клинической депрессии были в два-три раза выше у курящих студентов, чем у их некурящих сверстников.

У курящих людей были выявлены более высокие показатели депрессивных расстройств



Что будет, если дышать дымом сигарет?

Специалисты также выяснили, что независимо от экономического или социально- политического положения, у курящих студентов отмечались более высокие показатели депрессивных симптомов и значительно более низкие показатели психического здоровья по сравнению с некурящими студентами. Под показателями психического здоровья особое внимание уделялось жизнеспособности индивида и возможности нормального социального функционирования в обществе. Несмотря на то, что на данный момент еще необходимо провести ряд дополнительных исследований, специалисты убеждены, что курение и депрессия тесно связаны между собой.

В настоящее время целый ряд стран ввел запреты и ограничения на маркетинг табачных изделий. Так, например, в Бутане введён полный запрет на употребление табака на всей территории страны, что на данный момент делает это государство единственным среди всех ограничивающих употребление табака стран. На другие меры пошли Япония и Швеция, которые поощряют некурящие население, и, если в Швеции студентам выплачивается стипендия, то в Японии некоторые фирмы выплачивают премии своим некурящим сотрудникам. В России после принятия антитабачного закона, по информации предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, количество курильщиков снизилось на 17%.