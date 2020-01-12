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Можно ли простудиться от холода?

Можно ли простудиться от холода?

Советы специалистов одеваться теплее в холодное время года имеют под собой веские основания

Связь между холодом и болезнями сложно не заметить. Каждый год, примерно в одно и то же время, растут очереди в аптеках, а продажи противовирусных препаратов возрастают до небес. Недавно исследователи из Йельского университета обнаружили, что существует прямая связь между температурой и способностью человеческого организма бороться с вирусами. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, чем ниже падает температура тела, тем больше шансов у вируса стать полноправным хозяином положения.


Во всем виноват риновирус

Риновирусной инфекцией называют острое респираторное заболевание, которое вызывает вирус рода Rhinovirus. Першение в горле, насморк, повышение температуры тела — вот основные симптомы болезни. По оценкам специалистов, в осенне-зимний период риновирусы составляют от 30 до 50% всех случаев заражения ОРВИ. Ситуация осложняется тем, что заразиться риновирусом не составляет никакого труда. Достаточно обменяться рукопожатием с инфицированным или просто оказаться с ним в одном помещении. Однако простуда — не единственная опасность риновируса. Так, он нередко становится причиной обострения астмы.

Риновирус был впервые культивирован в 1960-х годах. Еще тогда исследователи обнаружили, что вирус лучше размножается при температуре, немного ниже температуры человеческого тела. Коварность риновирусной инфекции также кроется в развитии осложнений. Так, ангина, отит и инфекции пазух носа — часто становятся продолжением простуды у людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, из-за риновирусной инфекции обостряются хронические заболевания. Согласитесь, пока что все выглядит так, что сомневаться не приходится — если риновирус наиболее активен при понижении температуры, значит в осенне-зимний период и правда нужно одеваться теплее. Но не все так просто.

Как иммунная система реагирует на холод?

Исследователи из Корнельского Университета (США) решили выяснить насколько иммунная система человека чувствительна к риновирусам и как реагирует на понижение температуры. В качества образца, ученые взяли адаптированный для мышей штамм вируса и протестировали его на клетках из дыхательных путей грызунов — носа и легких. Инкубировав вирус и клетки дыхательных путей при разных температурах, исследователи смогли измерить активацию генов и химическую передачу сигналов внутри клеток. Иными словами, ученым удалось определить иммунный ответ клеток.

Можно ли простудиться от холода?

Риновирусы под микроскопом выглядят по-разному

Оказалось, что воздействие холодного воздуха может снизить способность организма бороться с инфекцией. Таким образом, людям, страдающим нарушениями в работе иммунной системы, а также хроническими респираторными заболеваниями, сложнее бороться с простудой. Более того, при переохлаждении риск заболеть простудой у таких людей значительно повышается. Так что если вы не уверены в том, что ваша иммунная система 100% справится с риновирусом, одевайтесь теплее и не пренебрегайте советами специалистов.

12 январь 2020 /
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