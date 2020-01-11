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Почему людям никогда не удастся одомашнить осьминогов?

Почему людям никогда не удастся одомашнить осьминогов?

Осьминоги способны влиять на окружающую среду

История человечества во многом связана с событием, которое произошло несколько десятков тысяч лет назад — одомашниванием животных, которые стали для нас не только помощниками и любимцами, но и едой. Однако в то время как коровы и овцы хорошо приспособились к разведению в фермерских условиях, есть одно животное, которое по ряду причин не выносит содержание на фермах. Так, осьминог, считающийся деликатесом во многих странах мира, не только обладает развитым интеллектом, но и даже способен влиять на окружающую среду.


Почему мы не сможем одомашнить осьминогов?

Согласно статье, опубликованной на портале sciencealert.com, с каждым днем мировой спрос на осьминогов растет, однако из-за того, что в настоящее время не существует специальных ферм для выращивания этих существ, предложение не может покрыть спрос. Для того, чтобы решить данную проблему, во многих странах мира ведутся эксперименты по генетическим модификациям головоногих моллюсков, что может привести к определенным экологическим последствиям. Однако создание полноценной фермы осьминогов повлечет за собой загрязнение окружающей среды азотом и фосфором, что может вызвать массовое распространение болезней не только среди обитателей морской флоры и фауны, но и ее наземных представителей.

Вместе с тем, самой большой экологической проблемой может стать диета осьминогов. Из-за того, что эти животные нуждаются в большом количестве белка и масла (а один средний осьминог ежедневно употребляет в пищу такое количество рыбы, которое эквивалентно трехкратной массе его тела), производство необходимого количества рыбной муки создаст непосильную нагрузку для выживания диких рыб и других беспозвоночных в их естественной среде обитания.

Однако даже если бы проблема рациона осьминогов была бы решена, содержание этих живых организмов было бы крайне бесчеловечной затеей. Дело в том, что головоногие отличаются от других живых существ нашей планеты своим уникальным интеллектом и навыками решения сложных проблем. Именно осьминоги умеют узнавать людей, решать головоломки, открывать банки и даже убегать из аквариумов. Кроме того, животные способны впадать в тревожные состояния и депрессию в случае продолжительного нахождения в неволе, что выражается в поедании кончиков собственных щупалец и даже каннибализме.

Почему людям никогда не удастся одомашнить осьминогов?

Осьминоги признаны настоящими интеллектуалами подводного мира

Исследователи считают, что осьминогам важно исследовать, контролировать и манипулировать своей окружающей средой, что дает человеку повод задуматься над высоким уровнем интеллектуальной организации этих морских существ.

Несмотря на то, что наличие интеллекта у осьминогов является уже доказанным научным фактом, эксперименты по выращиванию осьминогов продвигаются вперед по всему миру. Так, известная японская компания сообщила об успешном выводе яиц в неволе еще в 2017 году, показав перспективность выращивания осьминогов на массовом рынке уже в ближайшие годы. В противовес фермерам, ученые активно пропагандируют запрет инвестирования в выращивание осьминогов, предлагая сосредоточить усилия человечества на достижение гуманных способов добычи продовольствия будущего.

11 январь 2020 /
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