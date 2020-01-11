Почему некоторые виды шампуней и мыла могут оказаться вредными для здоровья?

Так ли вредны средства, содержащие SLS?

Вред, наносимый человеческому организму знаменитым SLS или лаурилсульфатом натрия — распространенной добавкой в косметических и моющих средствах, давно являлся предметом споров современных ученых. Вместе с тем, универсальность применения SLS позволяет производителям средств домашнего обихода использовать вещество практически повсеместно. Так чем же вреден этот ингредиент и можно ли уберечься от его негативного воздействия?

Вреден ли SLS?

Все мы знаем, что масло и вода не смешиваются. Для того, чтобы соединить несоединяемое, в смесь масла и воды необходимо добавить особое вещество, позволяющее держать все ингредиенты вместе. Подобное вещество называют поверхностно-активным, а его наличие в моющем средстве позволяет нам без особых проблем вымыть грязную посуду, заставив грязь исчезнуть. Как сообщает портал sciencealert.com, лауритсульфат натрия является как раз таким полезным веществом, который, ко всему прочему, обладает низкой стоимостью и простотой изготовления.

Известно, что внешний слой нашей кожи специально разработан для того, чтобы удерживать вредные вещества снаружи, предотвращая их попадание внутрь организма. Вместе с тем, использование химического вещества, которое ослабляет этот защитный механизм, может потенциально нанести вред нашей коже.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию о вреде SLS, исследователи из Германии проверили 1600 пациентов на уровень влияния вещества при взаимодействии с кожей, обнаружив, что у 42 процентов испытуемых наблюдалось раздражение кожных покровов. Другое исследование показало, что чем теплее вода, используемая при работе с лаурилсульфатом натрия, тем выраженнее будут наблюдаться негативные последствия такого взаимодействия у пациента. Так, при выявлении большой чувствительности человека к SLS, основными негативными симптомами будут являться значительное покраснение кожи, сильный зуд и даже боль в пораженной области.

Вместе с тем, несмотря на то, что в интернете можно найти большое количество статей, доказывающих влияние SLS на развитие рака, в реальности нет никаких научных доказательств влияния вещества на заболевание.

Исследователи считают, что для того, чтобы SLS считался по-настоящему опасным, он должен находиться в контакте с кожей в течение длительного периода времени. Считается, что моющие средства обычно не находятся на коже слишком долго, так что вероятность поражения кожи при использовании вещества довольно низка. В любом случае, использование моющих средств с содержанием SLS людьми, страдающими кожными заболеваниями и высокой чувствительностью кожи, крайне не рекомендовано, а бытовые средства с лауритсульфатом натрия рекомендуется заменить на более безопасные альтернативы. Так, этоксилат алкилфенола или алкоксилат жирной кислоты могут стать более безопасными при частом применении в домашнем обиходе.