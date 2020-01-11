Где найти удобный каталог сайтов
Каталоги сайтов предоставляют возможность пользователям находить необходимую им информацию. Однако, в отличие от поисковиков, эти виртуальные каталоги делятся на большое количество разделов и категорий. Какую эти веб-ресурсы играют в настоящее время роль в продвижении поисковиков, как правильно выполнять поиск по этим сайтам, что искать и почему некоторые каталоги могут повредить вашему ресурсу?
Каталоги такого типа выглядят как библиотека, где имеются данные для каждого сайта в категориях по темам.
Одним из важных факторов, который отличает их от поисковиков, является человеческий фактор. Поисковые системы предоставляют информацию по всемирной паутине, а каталоги заполняются вручную со стороны редакторов. Предварительно здесь проводят анализирование запросов. В связи с этим, в виртуальных каталогах размещается намного меньшее количество сайтов, чем в поисковиках.
Ещё одно значимое отличие - это поиск информации. Чтобы найти конкретный запрос, он входит в поисковую систему и открывает перечень ресурсов. При этом, в каталоге сайтов можно перемещаться по категориям. В каждой из этих категории сайты сортируются по определённым критериям: алфавиту, дате, авторитету, географическому показателю, посещаемости и цитируемости.
Многие пользователи и в настоящее время не способны отличить поисковики от каталогов. Это непосредственно связано с тем, что различные каталоги имеют возможность поиска информации по конкретным запросам.
Другое важное различие между этими двумя видами веб-порталов заключается в том, что задачей первых является искусственное увеличение индекса цитирования и раскрутка сайта. При этом, задача каталогов заключается в том, чтобы учитывать количество уникальных пользователей, веб-мастеров, которые посещают платформу, чтобы добавить в каталог.
Регистрация в виртуальных каталогах может быть отличным инструментом для раскрутки сайта, так как он уже влияет на систему рейтинга по определённым критериям. Не забывайте, что размещение сайта на проверенном надёжном портале приведет к увеличению позиции ресурса, что в свою очередь, позволит привлечь новых посетителей.
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