Раскрыта причина древней климатической катастрофы

Ученые Кардиффского университета в Великобритании раскрыли причины ранее необъяснимой климатической катастрофы на Земле, которая произошла более 14 миллионов лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей, взятых из донных отложений Тихого, Атлантического и Индийского океанов, чтобы определить температуру и уровень углерода в морской воде середины эпохи миоцена (продлилась от 23 до 5 миллионов лет назад).

Оказалось, что массивные извержения вулканов в долине реки Колумбия в Северной Америке высвободили большие количества углекислого газа в атмосфере и вызвали подкисление океанов. В связи с повышением глобальной температуры повысился уровень моря, что привело к затоплению обширных территорий континентов. Это создало идеальные условия для захоронения большого количества углерода в виде скоплений морских организмов в отложениях и для переноса вулканического углерода из атмосферы в океан в течение десятков тысяч лет.

При этом наличие антарктического ледяного покрова и относительно медленное выделение углекислого газа минимизировали масштабы изменения окружающей среды и негативные последствия для морской жизни.

Во время климатического оптимума среднего миоцена глобальные температуры были на 3-4 градуса выше, чем сейчас, что соответствует оценкам на 2100 год.