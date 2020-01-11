Что произойдет с планетой после ядерной войны?

Каким бы мирным не казалось нам небо над головой, ситуация на планете крайне напряженная. По состоянию на 2017 год в мире насчитывалось около четырех десятков вооруженных конфликтов и войн, а 2020 год начался с эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стрелка метафорических Часов Судного Дня — полночь на которых означает начало ядерной войны — замерла на отметке 23:58. Это означает, что угроза ядерной войны, которая, казалось, осталась в далеком прошлом, никуда не делась. Более того, за последние десятилетия ядерный потенциал мировых держав значительно увеличился. Но что произойдет с планетой, если полночь все-таки наступит?

Часы Судного Дня — это проект Чикагского университета — журнал под названием Бюллетень ученых-атомщиков (Bulletin of the Atomics). Журнал издается с 1945 года, однако сами часы впервые упоминаются на страницах издания в 1947 году. Журнал основан участниками Манхэттенского проекта — это кодовое название секретной программы США по разработке ядерного оружия. Последний раз стрелки часов находились на отметке 23:58 в 1953 году, когда СССР и США впервые испытали водородные бомбы.

К чему приведет ограниченный ядерный конфликт?

Практически каждый видел как выглядит ядерная зима. По крайней мере, как ее представляют кинематографисты и писатели. Теперь пришла пора познакомиться с тем, как ядерную зиму видят ученые. Согласно результатам исследования, опубликованного еще в 2014 году в журнале Advancing Earth and Space Science ученые смоделировали события, которые будут происходить после «ограниченной региональной ядерной войны». В своей работе исследователи представили развитие ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. Выбор этих стран, вероятно, обусловлен небольшим ядерным потенциалом двух держав, по сравнению с США, Россией и Китаем.

После обмена 100 ядерными боеголовками, каждая из которых размером с бомбу, сброшенную США на Хиросиму, пять мегатонн черного углерода (black carbon) немедленно попадут в атмосферу. Черный углерод или сажа будет препятствовать проникновению солнечных лучей и разрушать озоновый слой. Некоторое количество черного углерода, в конечном итоге, попадет на поверхность вместе с дождем.

Ядерная зима в представлении художника

Спустя год средняя температура поверхности планеты упадет примерно на два градуса по Фаренгейту, а уже через пять лет Земля станет на целых три градуса холоднее. Однако падение температуры будет происходить неравномерно, а количество осадков значительно сократится. Европейские зимы будут снежными и холодными, а другие регионы подвергнутся засухе. Разрушение озонового слоя может привести к большему количеству солнечных ожогов и раку кожи, а также к снижению роста растений и дестабилизации ДНК в таких культурах, как кукуруза. В общем и целом, последствиями ограниченного ядерного конфликта будут похолодание, неурожаи и голод, а число жертв составит не менее 2 миллиардов человек.

Какими будут последствия масштабной ядерной войны?

Осенью 2019 года ученые из Принстонского университета опубликовали видео, которое рисует жуткую картину последствий ядерной войны между Россией и США. Из-за гипотетического масштабного конфликта Европа полностью погрузится во мрак, задыхаясь от ядерного пепла. Жертвами войны, согласно подсчетам специалистов, могут стать больше 91 миллиона человек. И это только в самом начале военных действий. В официальном обращении, опубликованном на сайте журнала Science & Global Security, сказано, что ученые разработали симуляцию чтобы подчеркнуть потенциально катастрофические последствия ядерной войны между Россией и США. Напомним, что риск ядерной войны резко возрос за последние несколько лет, поскольку Соединенные Штаты и Россия отказались от давних договоров о контроле над ядерными вооружениями.

Так выглядит симуляция ядерной войны между США и Россией

Четырехминутное видео, загруженное Алексом Глезером, соредактором журнала Science & Global Security, иллюстрирует ужасающий хаос, который может возникнуть в результате ядерной войны. Симуляция начинается с целевой атаки России на приграничные территории Германии и Польши. В течение нескольких часов США вступают в конфликт и сбрасывают на территорию Калининградской области ядерную бомбу. По расчетам специалистов, уже к этому моменту погибнет не меньше 2,6 миллионов человек. В общей сложности, в результате военных действий в течение первых 45 минут погибнет больше 3,4 миллионов человек.

Отметим, что в симуляции используются обширные наборы данных о реально существующем ядерном вооружении государств мира, запасах оружия и возможных целях для его применения.