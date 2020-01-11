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Загадочный мозг сохранился, пролежав в земле тысячи лет

Загадочный мозг сохранился, пролежав в земле тысячи лет

Неподалеку от английского деревушки исследователи нашли древний скелет повешенного, мозг которого непостижимым образом сохранился в весьма неплохом состоянии.

Тысячи лет назад на территории современной британской деревушки Хеслингтон в земле начало разлагаться тело какого-то бедняги. Его плоть и органы постепенно превратились в почву, волосы стали пылью… В конце концов остались лишь кости. Но это не было бы новостью, если бы среди этих костей не был обнаружен небольшой кусочек мозга!

После нескольких месяцев кропотливых исследований международная команда ученых наконец нашла объяснение тому, как такие нежные ткани могли пережить сотни лет погребения. В 2008 году их открытие стало настоящим сюрпризом. Все дело в том, что ткани мозга человека распадаются одними из первых в результате того, что клеточная структура составляющих их белков быстро теряет целостность. Мозг — вещество мягкое и рыхлое, а потому его разложение занимает очень мало времени.

Так каким же образом мозговое вещество уцелело внутри истлевшей черепной коробки? Согласно радиоуглеродному анализу, мужчина скончался где-то между 673 и 482 годами до нашей эры. Вероятная причина смерти — перелом позвоночника, подозрительно напоминающий травму при повешении. Кем был мужчина, в чем состояло его преступление — неизвестно. Однако мы точно знаем, что через некоторое время после казни отрубленную голову швырнули в яму, где она быстро покрылась мелкозернистым осадком.

Мозг из ХенслингтонаDr Axel Petzold
Мозг из Хенслингтона
Мягкие ткани могут сохраняться достаточно долго при высушивании, заморозке или герметизации в анаэробной, кислой среде. Что особенно странно, так это тот факт, что все прочие мягкие ткани головы и даже волосы полностью разложились. Но вот мозги… По консистенции они напоминают тофу, а ожидаемой потери жидкости не наблюдается — орган усох незначительно, примерно на 20%.

Чтобы выяснить, что делает мозг таким уникальным, исследователи внимательно изучили его клеточную структуру. Мозговая ткань состоит из сложного переплетения аксонов и кровеносных сосудов, а поддерживает всю эту сложную структуру так называемая матрица «промежуточных филаментов», сокращенно ПФ. Эти белковые нити могут сравнительно долго сохранять целостность даже после того, как остальные клетки истлевают в процессе разложения.

В случае «мозга из Хеслингтона» микроскопия выявила переплетения ПФ, которые напоминали нити обычных нервных клеток, составляющих мозг, только короче и уже. Кроме того, в мозгу обнаружилось непропорционально большое количество нейронных структур, принадлежащих «вспомогательным» клеткам, таким как астроциты, а вот в «мыслящих» тканях белка было совсем немного.

В результате исследователи предполагают, что за несколько месяцев до смерти в мозгу начали накапливаться вещества, блокирующие ферменты-разрушители, известные как протеазы. В результате белки объединились в стабильные, хорошо переносящие температурное воздействие образования. Возможно, именно загадочный ингибитор протеазы и привел к тому, что процессы распада почти не затронули мозг, а изоляция в анаэробной среде не допустила в него бактерии. Однако это — лишь одно предположение, и ученые честно признались в том, что им пока не удалось отыскать это загадочное вещество, подавляющее выработку ферментов. Возможно, если оно станет известно науке, с его помощью получится замедлить процесс разрушения мозгового вещества и у живых людей, страдающих от разного рода патологий.

11 январь 2020 /
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