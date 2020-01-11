Российский космонавт показал горящую Австралию

фото графии сделал российский космонавт Олег Скрипочка, прямо с борта Международной космической станции. На них видны клубы дыма над Австралией, которые появились из-за продолжительных пожаров. Снимки опубликованы на официальной странице «Роскосмос а» в инстаграме.

На снимках можно заметить несколько больших очагов пожара, дым от которых виден прямо из космос а. Пожары атаковали Австралию еще в октябре 2019 года, с тех пор пострадало больше 2 миллионов гектаров леса и больше 3 тысяч жилых зданий.

Космонавты делают такие фото графии из космос а делают с помощью обычной зеркальной камеры. Только к ней добавляют длиннофокусный объектив, телеконверторы и штатив, чтобы получить четкий снимок с максимальным приближением.