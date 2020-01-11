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Признаки будущего столкновения Млечного Пути с соседней галактикой видны уже сегодня

Признаки будущего столкновения Млечного Пути с соседней галактикой видны уже сегодня

Слияния и поглощения — обычные процессы для взаимодействующих галактик. Примерно через пять миллиардов лет Млечный Путь столкнется с более крупной галактикой Андромеды, а до того поглотит своих карликовых соседок: галактики Большое и Малое Магеллановы Облака. Начало будущего слияния можно заметить уже сегодня — доклад об этом прозвучал на прошедшей недавно 235-й встрече Американского астрономического общества (AAS).

Исследователи из Института Флатирон воспользовались точными данными о положениях и скоростях движения звезд, которые были получены астрометрической миссией Gaia. На самой дальней периферии Млечного Пути они обнаружили небольшое скопление молодых звезд, названное Price-Whelan 1 — в честь руководителя команды исследователей Эдриана Прайс-Уилана (Adrian Price-Whelan). По оценкам астрономов, оно включает менее тысячи ярких голубых звезд, а его возраст не превышает 117 миллионов лет.

Признаки будущего столкновения Млечного Пути с соседней галактикой видны уже сегодня


Скопление Price-Whelan 1 и питающий его газ «Магелланова потока» / ©David Nidever, NASA

Скопление Price-Whelan 1 находится в гало Млечного Пути, далеко за пределами насыщенных звездами и газом спиральных рукавов. Эти области бедны материей, поэтому активное звездообразование здесь стало большим сюрпризом. Спектр Price-Whelan 1 также оказался необычным. Для местного вещества характерна высокая металличность — содержание элементов тяжелее водорода и гелия, — но звезды скопления ею никак не выделяются.

Проанализировав спектральные линии 27 крупнейших звезд Price-Whelan 1, ученые обнаружили, что их состав близок к составу «Магелланова потока» — множества газовых облаков, протянувшихся от Магеллановых Облаков к полюсу Млечного Пути. Именно отсюда, по-видимому, поступает вещество для рождения звезд в скоплении, находящемся на далекой периферии Галактики.

Эта находка может сильно повлиять на то, как мы представляем себе грядущее столкновение Млечного Пути и карликовых соседок. Она дает новую оценку расстояния, которое разделяет Магелланов поток от нашей Галактики, — около 90 тысяч световых лет, почти вдвое меньше предыдущих цифр.

«Возможно, он войдет в состав Млечного Пути раньше, чем предсказывалось до сих пор, — говорит один из авторов работы. — В итоге этот газ превратится в новые звезды диска Млечного Пути. Пока что наша Галактика расходует вещество быстрее, чем набирает. Эта “добавка” позволит компенсировать потери и обеспечит рождение новых звезд».

11 январь 2020 /
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