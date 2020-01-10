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На верхних склонах Эвереста нашли растения

На верхних склонах Эвереста нашли растения

Климатологи изучили спутниковые фотографии склонов горы Эверест, полученные за последние два десятка лет, и обнаружили, что за эти годы ее растительный покров быстро поднимался вверх и достиг отметки в 5500 метров. Наступление растений могло значительно ускорить таяние ледников Гималаев, пишет пресс-служба Эксетерского университета (Великобритания) со ссылкой на исследование в журнале Global Change Biology.

"Ускоренное таяние гималайских ледников сейчас привлекает внимание многих коллег - недавно они показали, что скорость этого процесса в промежутке между 2000 и 2016 годами удвоилась. С другой стороны, не менее важно изучать экосистемы тех участков гор, которые были недавно освобождены ото льда. Мы почти ничего не знаем о том, как эти растения влияют на круговорот воды в горах и питание крупнейших рек мира", - прокомментировала исследование Карен Андерсон, один из его авторов, климатолог из Эксетерского университета.

Почти все климатологи Земли сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °C. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и данные различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала выше на 4-9 °C, чем в прошлые столетия, что может привести к необратимым измениям: в частности, к тому, что их площадь сократится. Текущие прогнозы ученых указывают на то, что к середине столетия площадь ледников в Альпах сократится на 45% вне зависимости от того, что человечество сделает для борьбы с глобальным потеплением.

Андерсон говорит, что сокращение ледников, в свою очередь, напрямую влияет на жизнь горных экосистем и человека. С одной стороны, этот процесс может резко изменить то, как много воды попадает в горные реки и озера, а с другой наступление растений и животных на освобожденные от льда территории может заметно поменять то, как колебания температур влияют на сезонные наступления и отступления ледников и снежного покрова.



Зеленеющие склоны Эвереста

Андерсон и ее коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, анализируя снимки склонов Эвереста и других высочайших горных пиков Гималаев, которые были сделаны в промежутке между 1993 и 2018 годами с помощью американских климатических зондов серии Landsat.

Прежде всего ученых интересовало то, как много растений было в так называемой субнивальной зоне. Так называют те участки склонов гор, которые почти непригодны для жизни растений и животных из-за крайне низких температур, где ледников уже нет или где они появляются лишь временно. Экосистемы этой "ничейной полосы", как отмечает Андерсон, крайне плохо изучены, однако ее облик и размеры значительно изменились в последние годы.

В частности, британские исследователи обнаружили, что за последние два десятилетия верхняя граница этой зоны, как и растения, обитающие внутри нее, "поднялись" почти на тысячу метров вверх по склонам Эвереста и других высочайших вершин Азии, достигнув отметки в 5-5,5 км. В общей сложности подобные изменения затронули примерно 76% участков Гималаев. Это говорит о том, что растительность наступает на субнивальную зону повсеместно.

Сравнение снимков за разные годы показывает, что быстрее всего этот показатель рос в последние 12 лет. Это говорит о том, что этот феномен напрямую связан с глобальным потеплением. В результате площадь этой зоны на территории Непала сейчас стала примерно в 15 раз больше, чем совокупные размеры всех "вечных" отложений снега и льда на вершинах и склонах соседних участков Гималайских гор.

Пока ученые не могут сказать, как именно эти процессы влияют на таяние ледников и наполнение многих крупнейших рек Азии, чьи истоки находятся в предгорьях Гималаев, так как за этой растительностью в прошлом почти никто не следил. Андерсон и ее команда надеются восполнить этот пробел в будущем и как можно точнее оценить, насколько сильно флора может ускорять таяние льдов и снега в горах сейчас и будет делать это в будущие десятилетия и столетия.

10 январь 2020 /
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