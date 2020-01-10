Солнечный ветер вызвал вспышку полярных сияний
Поток солнечного ветра задел магнитное поле Земли и вызвал фантастическое проявление полярных сияний над Аляской.
"Это было лучшее, что я видел за очень долгое время", - сообщает Саша Лайос, который сделал эту фотографию за пределами Фэрбенкса.
"Наша температура колеблется около -40, поэтому большинство людей были умнее меня и оставались внутри своих домов", - говорит она. "Я выдержал холод, и это оказалось захватывающей ночью!"
И Лайос, и другой фотограф из Фэрбенкса, Томас Маккарти, заметили розовую кайму, окаймлявшую зеленое полярное сияние. Это и есть "азотная бахрома".
Большинство полярных сияний имеют зеленый цвет - цвет атомов кислорода, поражаемых энергетическими частицами на высоте от 100 км до 300 км над поверхностью Земли. Розовый цвет появляется, когда энергетические частицы из космоса опускаются ниже обычного, поражая молекулы азота на уровне 100 км и ниже.
Земля все еще находится внутри потока солнечного ветра.
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