Солнечный ветер вызвал вспышку полярных сияний

Поток солнечного ветра задел магнитное поле Земли и вызвал фантастическое проявление полярных сияний над Аляской.

"Это было лучшее, что я видел за очень долгое время", - сообщает Саша Лайос, который сделал эту фото графию за пределами Фэрбенкса.

"Наша температура колеблется около -40, поэтому большинство людей были умнее меня и оставались внутри своих домов", - говорит она. "Я выдержал холод, и это оказалось захватывающей ночью!"

И Лайос, и другой фото граф из Фэрбенкса, Томас Маккарти, заметили розовую кайму, окаймлявшую зеленое полярное сияние. Это и есть "азотная бахрома".

Большинство полярных сияний имеют зеленый цвет - цвет атомов кислорода, поражаемых энергетическими частицами на высоте от 100 км до 300 км над поверхностью Земли. Розовый цвет появляется, когда энергетические частицы из космос а опускаются ниже обычного, поражая молекулы азота на уровне 100 км и ниже.

Земля все еще находится внутри потока солнечного ветра.