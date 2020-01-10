» » Ученые вычислили истинный возраст людей и собак

Ученые вычислили истинный возраст людей и собак

Ученые вычислили истинный возраст людей и собак

Американские биологи вывели формулу перевода собачьего возраста в человеческий. Они использовали "эпигенетические часы", с большой точностью показывающие, сколько организму лет. Эти исследования приближают нас к пониманию процесса старения и предупреждению возрастных заболеваний.



Сколько лет лучшему другу человека

Согласно современным представлениям, старение организма связано с химическим изменением ДНК. К небольшому участку этой молекулы присоединяются группы атомов углерода и водорода — CH3 (метильные группы). Они меняют активность генов на разных этапах развития организма, начиная с эмбрионального. При этом генетическая последовательность молекулы ДНК остается прежней.

Прикрепление метильных групп называют метилированием. Сбой в работе этого механизма приводит к заболеваниям, свойственным стареющим людям, — в частности, сердечно-сосудистым. По параметрам метилирования можно очень точно рассчитать истинный биологический возраст организма. Это было показано на человеке и других видах млекопитающих, включая собак.

Люди и собаки разделились многие миллионы лет назад, в самом начале эволюции млекопитающих. Тем не менее у них много общего — например, этапы развития организма, физиологические и патологические черты. Будучи одомашнены, собаки делят с человеком условия жизни. Это делает их хорошим объектом для изучения такого сложного феномена, как старение.

Собаки и люди стареют с разной скоростью: мы живем до ста лет, они завершают жизненный цикл за двадцать. Ученые из США решили выяснить, можно ли синхронизировать биологический возраст двух этих видов. Проанализировали геномы 104 лабрадоров-ретриверов возрастом от одного до шестнадцати лет и выявили места, где прикрепляются метиловые группы (последовательность из двух оснований, цитозина и гуанина, с фосфатом между ними — CpG-динуклеотид) в тех же участках ДНК, что и у людей. Свой набор данных они сравнили с опубликованными показателями 320 человек возрастом от одного до 103 лет. Обнаружилось более 54 тысяч совпадений у обоих видов.

Лучше всего маркеры совпадали у молодых собак и людей, хуже, когда сравнивали особей из разных возрастных категорий. Вероятно, есть очень консервативные участки CpG-динуклеотидов, меняющихся по мере развития и у людей, и у собак. В итоге ученые вывели формулу, с помощью которой можно перевести собачий возраст в человеческий: нужно взять натуральный логарифм от числа собачьих лет, умножить на 16 и прибавить 31.

Для вычисления можно использовать любой онлайн-калькулятор. Например, собаку возрастом четыре года по человеческой шкале следует считать 53-летней, а пса на 11-м году жизни — 67-летним стариком.

Ученые вычислили истинный возраст людей и собак

Логарифмическая шкала соответствия собачьего возраста и человеческого, определенного по метилированию ДНК



В поисках биомаркеров старения

Идея вычислять биологический возраст человека по метилированию ДНК принадлежит биоинформатику немецкого происхождения Стиву Хорвату. Его метод называется "эпигенетические часы", что указывает на независимые от генома факторы старения ("эпи" по-гречески — "над").

Хорват начал свои исследования в 2006 году, будучи штатным сотрудником Калифорнийского университета США. В то время он искал биомаркеры старения в данных о том, как генетическая информация переносится с ДНК на РНК (транскрипция). Но ничего не получалось.

В 2011 году Хорват анализировал метилирование ДНК, взятой из слюны 68 взрослых людей, в поисках каких-то общих шаблонов, указывающих на сексуальную ориентацию. Снова ничего не найдя, он решил предсказать с помощью этих данных возраст. Разработал очень удачную модель, которая искала всего два участка CpG-динуклеотидов, имеющихся в каждой клетке образца слюны. Совпадение по возрасту участников достигало 85 процентов. Это и были искомые биомаркеры старения.

Хорвату удалось установить набор маркеров в различных клетках крови и мозга. Через год он разработал алгоритм анализа по 16 метилированным участкам в геноме, который хорошо соотносился с хронологическим возрастом человека. Причем работал на клетках тканей девяти органов. Ошибка составляла три года для образцов крови и 18 месяцев для соскоба щеки. Статья ученого в Genome Biology в 2013 году открыла целое направление исследований.

Сейчас разработаны многократно более точные эпигенетические часы и для разных задач. Например, их используют для расчета скорости старения тканей под воздействием вредных факторов, таких как курение, алкоголь, заболевания. А недавно группа Хорвата показала экспериментально, что эпигенетическое старение в некоторых обстоятельствах можно замедлить.

10 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему с возрастом ухудшается качество сна?
Хочу все знать

Почему с возрастом ухудшается качество сна?

Ни для кого не секрет, что в среднем и пожилом возрасте люди спят около 6-7 часов в сутки вместо 8-9 часов. Вместе с тем, исследователи больше обеспокоены не уменьшением количества часов сна с
Пептидные биорегуляторы
Хочу все знать

Пептидные биорегуляторы

Пептидные биорегуляторы – это препараты, которые направлены на замедление старения организма. Это препараты натуральные, природные и вовсе не включают в себя искусственные компоненты.
Сможем ли мы когда-то жить вечно?
Хочу все знать

Сможем ли мы когда-то жить вечно?

Недавно ученые обнаружили гены, связанные с процессом старения и нашли способ практически удвоить продолжительность жизни у крыс. Также есть специалисты, которые считают, что человек, который сможет
Чем обусловлено появление морщин у человека?
Хочу все знать

Чем обусловлено появление морщин у человека?

Причиной появления морщин является изменение с возрастом человека формы его лицевых костей.
Разные части вашего тела разного возраста
Хочу все знать

Разные части вашего тела разного возраста

Как ни странно, одной из самых быстро стареющих тканей в человеческом организме является ткань женских молочных желез.
Почему мы стареем?
Хочу все знать

Почему мы стареем?

Седые волосы, потеря памяти, морщины и хрупкие кости — рано или поздно каждый из нас станет старым.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+