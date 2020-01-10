Наводнение в Израиле
На большую часть территории Израиля обрушились проливные дожди, что вызвало новые наводнения. В четверг, второй день подряд, во многих городах страны были затоплены улицы и автодороги. Реки вышли из берегов, потоки воды смывали машины.
Пострадало много жилых домов. В Тель-Авиве обрушилось два балкона. В затопленных районах работают спасатели. Под Ашдодом из школы эвакуировали детей.
В среду общее число жертв нынешних зимних наводнений в Израиле достигло семи после того, как в городе Нагария погиб 38-летний мужчина. Его смыло потоком, когда он пытался спасти женщину с ребёнком из застрявшей машины.
Ранее в субботу парень с девушкой утонули на юге Тель-Авива. Они застряли в лифте жилого дома на этаже автостоянки. Прибывшие на место водолазы не успели их спасти.
Из-за погодных условий в Израиле также закрыли многие туристические и прогулочные маршруты. Уровень воды в озере Кинерет всего за сутки поднялся на несколько десятков сантиметров. А в горном массиве Хермон идёт снег.
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