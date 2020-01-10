В реке Тобол нашли уникальные останки доисторических существ
Ученые-археологи из Зауральского отделения РГО первую неделю года провели в экспедиции на реке Тобол. Они проводили там палеонтологическое исследование речного дна.
Как следует из сообщения, размещенного на странице "Русского географического общества" в соцсети "ВК", ученые подняли со дна Тобола кусок рога гигантского оленя мегалоцероса, кости шерстистого носорога, древней лошади тарпана, мамонта и сайги.
"В ходе двухдневных погружений была исследована так называемая костяная линза — место большого скопления фрагментов вымерших доисторических животных. Во время погружений нам удалось обнаружить следы дна Западно-Сибирского моря. Об этом свидетельствуют поднятые на поверхность фрагменты зубов древних акул, а также останки рыб, скатов, раковин брахиоподов. Были подробно исследованы также следы неолитической стоянки древнего человека, которую дайверы обнаружили еще в 2004 году", — написано в сообщении исследователей.
По мнению ученых, наиболее вероятная причина "скопления в одном месте аномально большого количества останков древних существ" в том, что течение здесь в доисторические времена было настолько сильным, что буквально смывало переходивших реку.
Все находки членов экспедиции в скором времени станут экспонатами краеведческого музея Свердловской области.
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