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В реке Тобол нашли уникальные останки доисторических существ

В реке Тобол нашли уникальные останки доисторических существ

Ученые-археологи из Зауральского отделения РГО первую неделю года провели в экспедиции на реке Тобол. Они проводили там палеонтологическое исследование речного дна.

Как следует из сообщения, размещенного на странице "Русского географического общества" в соцсети "ВК", ученые подняли со дна Тобола кусок рога гигантского оленя мегалоцероса, кости шерстистого носорога, древней лошади тарпана, мамонта и сайги.

"В ходе двухдневных погружений была исследована так называемая костяная линза — место большого скопления фрагментов вымерших доисторических животных. Во время погружений нам удалось обнаружить следы дна Западно-Сибирского моря. Об этом свидетельствуют поднятые на поверхность фрагменты зубов древних акул, а также останки рыб, скатов, раковин брахиоподов. Были подробно исследованы также следы неолитической стоянки древнего человека, которую дайверы обнаружили еще в 2004 году", — написано в сообщении исследователей.

По мнению ученых, наиболее вероятная причина "скопления в одном месте аномально большого количества останков древних существ" в том, что течение здесь в доисторические времена было настолько сильным, что буквально смывало переходивших реку.

Все находки членов экспедиции в скором времени станут экспонатами краеведческого музея Свердловской области.

10 январь 2020 /
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