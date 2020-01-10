» » Одна из самых странных загадок Леонардо да Винчи разгадана

Одна из самых странных загадок Леонардо да Винчи разгадана

Одна из самых странных загадок Леонардо да Винчи разгадана

Известный итальянский художник и гениальный инженер-механик Леонардо да Винчи оставлял не только таинственные зашифрованные записи в своём дневнике, но и использовал особый метод шифрования в своих картинах. Ученые до сих пор ведут споры о самом известном портрете Моны Лизы, а также о таинственных знаках на картине “тайная Вечеря”. Согласно статье, опубликованной на сайте sciencealert.com, не так давно ученым удалось раскрыть еще одну из великих загадок в его живописи, скрывающейся в знаменитой картине “Спаситель мира”.



Раскрыт секрет картины “Спаситель мира”

Произведения Леонардо да Винчи имеют особую загадочность и таинственность, поскольку сам художник имел не только великолепные знания в области инженерии, механики, живописи, поэзии, философии и медицины, но и имел связи с секретными сообществами, которые до сих пор скрывают множество загадок.

Загадочная улыбка Моны Лизы по сей день имеет множество споров о ее создании. Между тем, внимание ученых привлекла еще одна картина итальянского художника, которая носит название “Сальватор Мунди” или “Спаситель мира”, датирующаяся примерно 1500 годом н.э. На картине в руках у Христа находится стеклянный шар, который не показывает никаких признаков преломления и отражения света, наблюдающихся обычно у фигур сферической формы. Благодаря компьютерном моделированию калифорнийские ученые предположили, что Иисус держит не сплошную сферу, а полую.

Одна из самых странных загадок Леонардо да Винчи разгадана

Применение технологии 3D-рендеринга доказало, что в руках Иисуса находится полый стеклянный объект

Ранее данная гипотеза уже обсуждалась учеными наряду с другими альтернативными предположениями. Однако теперь, благодаря усовершенствованной технологии 3D-рендеринга, специалистам удалось смоделировать нанесение мазков художника, которые подтверждают данную гипотезу. Известно, что данная технология позволяет воссоздать качественное изображение картины с учётом материалов, источников света и научных знаний, которые соответствуют тому или иному периоду времени.

Так, команде учёных удалось вычислить примерный размер сферы, которая имела радиус 6,8 сантиметра. Проанализировав объект, исследователи также выяснили, что сфера могла иметь толщину не более 1,3 миллиметра. Кроме того, складки на платье Христа, изображенные за сферой, дают возможность удостовериться в том, что да Винчи знал о специфическом преломлении света в сферических формах, поскольку именно в тот период времени он работал над изучением оптики. При детальном изучении картины можно удостовериться в уверенном нанесении изображения на холст, что даёт право предположить то, что картина “Спаситель мира” является наиболее близким эквивалентом изображения “Моны Лизы”.

Стоит отметить, что на данный момент картина является самым дорогим произведением искусства в истории человечества, будучи проданной за 450 миллионов долларов в 2017 году.

10 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Обнаружены останки Моны Лизы
Хочу все знать

Обнаружены останки Моны Лизы

Археологическая экспедиция под руководством Сильвано Винчети, главы Национального комитета по развитию исторического и культурного наследия, пару дней назад обнаружила в заброшенном монастыре Святой
Тайная вечеря
Хочу все знать

Тайная вечеря

Когда Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», он придавал особое значение двум фигурам: Христа и Иуды. Он очень долго не мог найти натурщиков, с которых можно было написать эти фигуры. Наконец, ему
Интересные факты о картине Мона Лиза.
Хочу все знать

Интересные факты о картине Мона Лиза.

Большинство знатоков считает, что Леонардо да Винчи изобразил на своей картине Лизу Герардини, родившуюся в 1479 году. Супруге торговца шёлком из Флоренции Франческо дель Джокондо (отсюда и второе
Тайна «Джоконды»
Хочу все знать

Тайна «Джоконды»

Люди издавна интуитивно чувствовали, что в этом портрете, созданном гениальным Леонардо, кроется какая-то тайна. Ведь не зря до сих пор не стихают споры о том, чей портрет на самом деле нарисовал
Мона Лиза может быть мужчиной
Хочу все знать

Мона Лиза может быть мужчиной

Вот такое интересное предположение высказал вчера искусствовед Сильвио Винченти
5 уроков от Леонардо да Винчи
Хочу все знать

5 уроков от Леонардо да Винчи

1. Не стоит быть кем-то одним. Можно разрешить себе искать себя всю жизнь и пробовать все в новых и новых ролях. Ведь, если бы после того, как Леонардо предложил свои идеи и ему отказали, он впал в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+