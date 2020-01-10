Одна из самых странных загадок Леонардо да Винчи разгадана

Известный итальянский художник и гениальный инженер-механик Леонардо да Винчи оставлял не только таинственные зашифрованные записи в своём дневнике, но и использовал особый метод шифрования в своих картинах. Ученые до сих пор ведут споры о самом известном портрете Моны Лизы, а также о таинственных знаках на картине “тайн ая Вечеря”. Согласно статье, опубликованной на сайте sciencealert.com, не так давно ученым удалось раскрыть еще одну из великих загадок в его живописи, скрывающейся в знаменитой картине “Спаситель мира”.

Раскрыт секрет картины “Спаситель мира”

Произведения Леонардо да Винчи имеют особую загадочность и таинственность, поскольку сам художник имел не только великолепные знания в области инженерии, механики, живописи, поэзии, философии и медицины, но и имел связи с секретными сообществами, которые до сих пор скрывают множество загадок.

Загадочная улыбка Моны Лизы по сей день имеет множество споров о ее создании. Между тем, внимание ученых привлекла еще одна картина итальянского художника, которая носит название “Сальватор Мунди” или “Спаситель мира”, датирующаяся примерно 1500 годом н.э. На картине в руках у Христа находится стеклянный шар, который не показывает никаких признаков преломления и отражения света, наблюдающихся обычно у фигур сферической формы. Благодаря компьютерном моделированию калифорнийские ученые предположили, что Иисус держит не сплошную сферу, а полую.

Применение технологии 3D-рендеринга доказало, что в руках Иисуса находится полый стеклянный объект

Ранее данная гипотеза уже обсуждалась учеными наряду с другими альтернативными предположениями. Однако теперь, благодаря усовершенствованной технологии 3D-рендеринга, специалистам удалось смоделировать нанесение мазков художника, которые подтверждают данную гипотезу. Известно, что данная технология позволяет воссоздать качественное изображение картины с учётом материалов, источников света и научных знаний, которые соответствуют тому или иному периоду времени.

Так, команде учёных удалось вычислить примерный размер сферы, которая имела радиус 6,8 сантиметра. Проанализировав объект, исследователи также выяснили, что сфера могла иметь толщину не более 1,3 миллиметра. Кроме того, складки на платье Христа, изображенные за сферой, дают возможность удостовериться в том, что да Винчи знал о специфическом преломлении света в сферических формах, поскольку именно в тот период времени он работал над изучением оптики. При детальном изучении картины можно удостовериться в уверенном нанесении изображения на холст, что даёт право предположить то, что картина “Спаситель мира” является наиболее близким эквивалентом изображения “Моны Лизы”.

Стоит отметить, что на данный момент картина является самым дорогим произведением искусства в истории человечества, будучи проданной за 450 миллионов долларов в 2017 году.