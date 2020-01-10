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Обнаруженные планеты, напоминающие глазное яблоко, оказались еще более странными

Обнаруженные планеты, напоминающие глазное яблоко, оказались еще более странными

Необычные планеты могут находиться в относительной близости от нашей Солнечной системы

Многие из читателей Hi-News наверняка знают о том, что в бескрайней Вселенной можно встретить уйму невероятных объектов, внешний вид и характеристики которых могут прийти на ум разве что писателям-фантастам с крайне бурной фантазией. Так, скорее всего вы уже точно слышали о планетах-горячих Юпитерах, о мини-Нептунах и даже о суперземлях. Но знаете ли вы о том, что рядом с далекими звездами могут находиться планеты, чей внешний вид может поразительно напоминать человеческие глаза? Ученые-планетологи считают, что подобный тип экзопланет действительно существует, а их необычный внешний вид вполне может быть объяснен наукой.


Самые странные планеты во Вселенной

Как сообщает портал sciencealert.com, необычные планеты, всем своим внешним видом напоминающие человеческий глаз, своим появлением и дальнейшей эволюции обязаны так называемой приливной блокировке, при которой орбитальное тело вращается вокруг своего светила с той же скоростью, что и вокруг своей оси. Это означает, что та или иная подобная планета будет обречена вечно вращаться вокруг своей звезды, смотря на нее лишь одной своей стороной. За примером такого явления в нашей повседневной жизни далеко ходить не нужно: Луна — естественный спутник Земли — является как раз таким небесным телом. Из-за тесной гравитационной взаимосвязи между нашими космическими объектами, мы никогда не сможем увидеть с поверхности нашей голубой планеты удаленную сторону спутника. Разве что только при помощи фотографий, сделанных специальными космическими аппаратов, о чем, кстати говоря, вы можете прочитать здесь. На экзопланетах, гравитационно привязанных к своему солнцу, не найдется места для смены времен года или даже цикла дня и ночи: на одной стороне подобного мира будет ледяная ночь, в то время как на другой части планеты будут царствовать высокие температуры вкупе с вечным днем.

Обнаруженные планеты, напоминающие глазное яблоко, оказались еще более странными

Из-за гравитационного воздействия Земли Луна повернута к нашей планете лишь одной своей стороной

Климат приливно-заблокированной планеты может кардинально отличаться от земного. Так, в зависимости от того, насколько близко планета находится к звезде, одна сторона такого объекта может быть сухой и безводной, в то время как ледяная сторона, находящаяся в темноте, может быть одной огромной ледяной шапкой. Между двумя противоположностями может находиться настоящее “кольцо жизни” с вечными сумерками и водой из тающих ледников, где может комфортно произрастать растительность. В случае, если “глазное яблоко” располагается несколько дальше от жара своей звезды, то ледяная шапка на теневой стороне планеты будет значительно меньше, чем в первом варианте. Вместо нее ученые надеются найти огромные жидкие океаны, которые также могут быть обитаемы, как и привычные нам земные.

Как бы то ни было, увидеть истинное “лицо” невероятных космических объектов мы сможем уже в ближайшие годы, когда в космическое пространство наконец-то войдут долгожданные телескопы Джеймса Уэбба и WFIRST.

10 январь 2020 /
Хочу все знать
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