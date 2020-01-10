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Как поставить сервер SAMP на хостинг?

SAMP (San Andreas Multiplayer) – это популярная многопользовательская модификация для игры GTA: San Andreas. Этому моду уже почти 10 лет, однако он по-прежнему пользуется огромной популярностью. Именно поэтому с каждым годом увеличивается количество желающих разместить сервер SA-MP на хостинге.

сервер самп

Выбор хостинга

Прежде чем выполнить установку сервера SAMP, необходимо определиться с хостингом. Для выбора подходящего варианта рекомендуется оценить все возможные критерии. Большинство пользователей изначально акцентируtт внимание на цене и отзывах других поклонников этого мода. Выбирая хостинг САМП, также следует обратить внимание на такой нюанс, как поддержка установки серверов. Далеко не все хостинговые компании предоставляют данную услугу.

При выборе подходящего хостинга некоторые клиенты могут сделать выбор в пользу компаний, готовых предоставить хостинговые услуги за полцены. Однако не стоит вестись на предложения подобных компаний. За полцены можно «получить» постоянные перебои в работе хостинга, полную потерю связи и т.д. При этом на возмещение ущерба и возврат средств можно не рассчитывать.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется воспользоваться услугой бесплатного тестового периода. Такая возможность позволит объективно оценить качество оказываемых услуг и работы хостинга SA-MP.

хостинг для samp

Установка сервера

Определившись с хостингом, можно приступать к установке сервера. Для этого можно использовать любой FTP-клиент. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется бесплатное ПО FileZilla.

Далее необходимо перейти в панель управления хостингом. Все необходимые данные для управления (имя пользователя, пароль, хост и порт) хостинговая компания должна отправить своему клиенту на электронную почту. Эти данные необходимо указать в FTP-клиенте FileZilla. Затем все имеющиеся файлы нужно «перекинуть» с локального на удаленный сайт. Исключением являются только следующие файлы:

  • samp-npc;
  • samp-server;
  • samp03svr.

Настройка сервера

На последнем этапе необходимо выполнить настройку сервера. Пользователь имеет возможность указать максимальное количество слотов игроков, поддерживаемое сервером, порт (обычно 7777), название сервера и необходимые плагины. После этого остается только лишь выполнить перезагрузку сервера. Если пользователь сделает все правильно, сервер SA-MP без проблем запустится и будет корректно работать.

Для управления сервером SAMP администратору понадобятся такие команды, как login, changemode, exec, password, say, reloadlog, gmx и exit.

10 январь 2020 /
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