Роботы из прошлого. Как реставрируют старинные механизмы

Фонд Эдуарда и Мориса Сандозов в Лозанне владеет множеством предметов искусства, среди которых видное место занимают автоматоны – заводные механизмы, искусство изготовления которых во все времена приравнивалось к колдовству. К ним относят и большинство знаменитых во всем мире яиц Фаберже.

К сожалению, многие автоматоны уже не работают – механизмы не выдерживают испытание веками. Над тем, чтобы восстановить тончайшие настройки, трудятся специальные реставрационные ателье, количество которых можно пересчитать по пальцам.

Три маленьких автоматона в виде животных из коллекции Сандозов, а также знаменитое яйцо Юсуповых доверили отреставрировать компании Parmigiani Fleurier. Работа велась по методике, придуманной создателем компании Мишелем Пармиджани. Изучая шедевры былых времен, он научился находить собственные решения механических и технических проблем, стоявших перед его предшественниками, и позже использовал их при создании часов Parmigiani Fleurier.

Длина лягушки составляет 60 мм. Она сделана из покрытого эмалью золота и являет собой удивительный пример искусной «обманки». «Кожа» сверкает жемчугом и рубинами. После нескольких прыжков лягушка останавливается и квакает, а затем совершает еще серию прыжков.

Все автоматоны в точности воспроизводят движения животных.

Мышь длиной 120 мм сделана из золота, гравирована и украшена жемчужинами. Глаза выполнены из рубинов, а плетеный золотой хвост служит для активации механизма. Животное продвигается на несколько сантиметров, затем останавливается, передняя часть его тела приподнимается, а голова двигается вверх-вниз.

Гусеница состоит из серии покрытых красной эмалью золотых колец, дополненных розовыми бриллиантами, рубинами и изумрудами. Рычажок на брюшке включает механизм, и гусеница начинает ползти, как живая.

Яйцо Юсупова — шедевр часового искусства, произведенный Карлом Фаберже в 1907 году. Часовой механизм был отреставрирован в мастерских Parmigiani Fleurier.

Когда-то яйцо было подарено князем Феликсом Юсуповым своей жене Зинаиде Николаевне Юсуповой на 25-летний юбилей свадьбы. В коллекцию фонда Эдуарда и Мориса Сандозов, кроме яйца-часов Юсуповых, входят яйца с сюрпризом — в виде механического лебедя и в виде механического павлина.

Подобно археологу, понимающему, что повреждение найденного артефакта может оказаться необратимым, реставратор несколько дней исследует уникальный объект, который может хранить множество загадок. Перед тем, как вскрыть механизм, реставратор ищет аналогии, изучает научные работы, музейные экспонаты и коллекционные часы, пока не поймет, что в полной мере владеет необходимой информацией. Он также должен владеть навыками работы в разных ремеслах, таких, как ювелирное и эмальерное дело, гравировка/чеканка, золочение и стекловарение. Благодаря кропотливой работе, автоматоны Сандозов вновь научились воспроизводить движения мыши, гусеницы и лягушки. Что же касается яйца Юсуповых, то оно содержит часовой механизм — то, в чем Parmigiani Fleurier разбирается лучше других.