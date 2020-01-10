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Защитные маски для лица, очищающие воздух — тренд 2020?

Защитные маски для лица, очищающие воздух — тренд 2020?

Изменение климата заставляет людей приспосабливаться к новым условиям. Защитные маски в будущем, вероятно, станут необходимостью

В последние время защитные маски для лица пользуются повышенным спросом. Это особенно заметно в странах Азиатского-Тихоокеанского региона, а обусловлено, первую очередь, высоким уровнем загрязнения воздуха. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год загрязненный воздух становится причиной преждевременной смерти по меньшей мере семи миллионов человек по всему миру. И это не удивительно: вдыхание загрязненного воздуха повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, а также усугубляет астму и другие респираторные заболевания. Ситуацию усугубляет стремительное изменение климата, а также лесные пожары, которые бушуют в самых разных регионах планеты.


Защитные маски теперь никого не пугают

Еще каких-то 10 лет назад при виде человека в защитной маске окружающие старались держаться от него подальше. В те годы в мире периодически наблюдались вспышки атипичной пневмонии, птичьего гриппа, пандемического гриппа (H1N1) и других не менее опасных заболеваний. Сегодня ситуация изменилась не сильно — так, недавно мы рассказывали вам о вспышке бубонной чумы в Китае и неизвестной болезни, которая поразила 44 человека в Поднебесной. И это не считая возвращения кори а также вспышек коронавируса БВРС-КоВ, который был зафиксирован в разных странах мира. Однако наше отношение к людям в защитных масках изменилось.

Возможно, причина отсутствия страха перед людьми в масках кроется в обыкновенной привычке — они просто перестали нас удивлять. Но не только. Стремительное изменение климата, вызванное деятельностью человека, стало особенно заметно в последнее десятилетие. фотографии людей в масках часто мелькают в сводках новостей — будь то лесные пожары или экстремальное загрязнение воздуха. Более того, популярные среди молодого поколения музыканты сделали маски частью своего образа, раскрасив их разными цветами, добавив нашивки и надписи. В результате, практически в любом городе мира можно встретить молодых людей в теперь уже модных защитных масках.

Защитные маски для лица, очищающие воздух — тренд 2020?

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Как чистый воздух становится бизнесом

Недавно компания Atmos Faceware от Ao Air заявила о своих намерениях решить проблему загрязненного воздуха. Нет, ничего кардинально менять не придется — достаточно лишь приобрести новый девайс за 350 долларов США. Гаджет, который только что дебютировал на CES, представляет из себя маску, которая, по словам представителей компании, обеспечивает лучшую защиту от твердых частиц, чем стандартные маски, сертифицированные Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH). Согласно официальному пресс-релизу, Ao Air считает маску новым эффективным методом защиты от загрязненного воздуха.

Защитные маски для лица, очищающие воздух — тренд 2020?

Маска Atmos Faceware выглядит так

Как пишет The Verge, по мнению разработчиков, функционированию Faceware не помешают волосы на лице, пот и другие факторы. Более того, компания подумала и о дизайне. Так, маски Atmos Faceware прозрачные, опираются на переносицу, позволяя окружающим видеть ваше лицо, включая улыбку. В комплект входит маска с четырьмя дополнительными фильтрами, а количество новых девайсов сегодня сильно ограничено. Однако несмотря на очевидные преимущества, далеко не каждый сможет позволить себе такое приобретение. Для сравнения — маска N95, самая распространенная NIOSH-сертифицированная маска, стоит около 15 долларов.

Между тем, уже сегодня более состоятельные люди дышат чистым воздухом. Дело в том, что загрязнение воздуха, как правило, сосредоточено в районах с низким уровнем дохода, где люди сильнее часто сталкиваются экологическими проблемами, стихийными бедствиями и изменением климата. Даже если высокотехнологичные маски для лица способны обеспечить лучшую защиту, они только усугубят социальное неравенство, так как будут доступны только тем, у кого на банковском счете лежит крупная сумма. Но вне зависимости от наших желаний и возможностей, мир нагревается. Сезон пожаров, согласно прогнозам специалистов, будет набирать обороты.

Защитные маски для лица, очищающие воздух — тренд 2020?

Жители Поднебесной вынуждены ходить в защитных масках из-за чрезмерно загрязненного воздуха

Из-за засухи, вызванной изменением климата, их интенсивность и продолжительность будет увеличиваться, тем самым сильно загрязняя воздух. Но дело не только в пожарах. Повышение температуры, извержения вулканов, землетрясения и пылевые бури не сделают воздух на Земле чище. На этом мрачном фоне производство защитных масок является логичной и естественной целью для многих компаний. Не исключено, что в ближайшем будущем защитные маски для лица станут таким же аксессуаром как солнечные очки. Вопрос, как и прежде, заключается в равном доступе к ресурсам, которого, как мы знаем сегодня, не существует.

10 январь 2020 /
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