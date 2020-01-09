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Беспилотные автомобили захватывают мир

Беспилотные автомобили захватывают мир

Многие считают беспилотные автомобили будущим, однако это будущее уже здесь. В Лас-Вегасе, например, некоторые светофоры научили отправлять данные о текущем цвете по GPS. Этим пользуется сервис беспилотных автомобилей Aptiv, которые доступны пользователям в приложении Lyft. Да-да, уже сейчас в Лас-Вегасе можно вызвать беспилотный автомобиль для перемещения по городу. Предлагаем рассмотреть ряд проектов систем беспилотного управления автомобилями, которые сегодня кажутся наиболее интересными.

Проект достаточно популярен и тестирует свои автомобили в Лас-Вегасе.

В настоящее время проблемой для автомобилей Aptiv являются скорые машины, пока софт автомобилей не способен выделять их из общего потока, из-за чего автомобили пока не уступают им дорогу.

Также явной проблемой сервиса Aptiv и всех других подобных является необходимость заранее загружать карту местности в систему. Компания часто выпускает обновления, исправляя размеченную карту. Подобная привязка к ручной загрузке локаций — очень сомнительный способ сделать автомобили беспилотными.



Tesla пока не идеальны

Автомобили Tesla способны самостоятельно передвигаться по шоссе, они способны различать препятствия и полосы, но пока автопилот Tesla сложно назвать полноценным, это лишь небольшая помощь водителям. Однако автомобили часто обновляют, и с каждым разом они всё лучше справляются с автопилотированием.



У Yandex нет конкурентов?

Систему автопилотирования Yandex, как и Aptiv, пока сложно назвать полноценной, так как компании необходимо заранее загрузить в неё локацию. Ребята поступили таким образом в прошлом году в Лас-Вегасе, когда представили автомобиль публике, среди них оказался популярный американский техноблогер Маркус Браунли:

На CES 2020 компания также позволяет прокатиться на автомобиле:

С августа 2018 года автомобили Yandex можно заказать в Иннополисе (Татарстан) через приложение Яндекс.Такси, а с октября 2018 беспилотники начали передвигаться по улицам Сколково. 16 декабря Yadnex рассказала о нововведениях, которые внесла в свою систему автопилотирования. Так, компания уже тестирует лидары и камеры собственного производства.



Что такое лидар?

Беспилотные автомобили захватывают мир

Лидар — это сенсор, который сканирует пространство с помощью лазерных лучей. Лучи, отражаясь от объектов, позволяют программе понять на каком расстоянии находится объект. Таким образом с помощью лидаров можно создавать 3D-карту окружающего пространства.

Яндекс разрабатывает два типа лидаров. Первый — твердотельный с углом обзора в 120 градусов, он даёт информацию по мелким деталям вокруг, тогда как второй имеет угол обзора на 360 градусов и даёт общую картину. Компания также создала ПО, которое позволяет настраивать различные параметры сканирования при движении автомобиля. Лидар способен адаптироваться под погодные условия и фокусироваться на объектах.

Всего в процессе сканирование окружения принимают участие 3 типа сенсоров: лидары, камеры и радары. Камеры дают детализированную картинку, способны определять знаки и сигналы светофоров, а радары дают точную информацию о скорости движения объектов и их расстоянии до беспилотного автомобиля. Комбинируя данные всех трёх сенсоров беспилотный автомобиль Яндекса способен более точно сканировать объекты вокруг, включая пешеходов.

Яндекс в прошлом — 2019 — году получил разрешение от правительства Израиля использовать беспилотные автомобили в этой стране. Компания уже сейчас может похвастаться 2,5 млн километрами тестирования на дорогах США, России и Израиля. Это позволяет им лучше обучить систему.



Google Waymo — не впечатлило?


Есть еще один интересный проект, созданный компанией Google — Waymo. Он начал свой путь в 2009 году и изначально назывался «Google Self-Driving Project». Судя по видеоролику выше, пока данный автопилот хуже решения Яндекс справляется с вождением. Можно заметить, как резко дергается руль, а в конце поездки автомобиль остановился из-за голубей, которые находились сбоку от автомобиля. Проект разрабатывается 10 лет, беспилотные авто Яндекса — 3 года. Удивительно, но Yandex в этом вопросе гораздо эффективнее Google.



Выводы

Конечно, пока рано говорить о широкой популярности беспилотных автомобилей, однако они уже активно тестируются на дорогах, что говорит о скором запуске. По крайней мере, к 2025 году беспилотных такси на дорогах будет очень много.

09 январь 2020 /
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