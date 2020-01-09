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Какой была творческая культура неандертальцев?

Какой была творческая культура неандертальцев?

Какой была творческая культура неандертальцев? Насколько были развиты и какие орудия могли изобрести эти люди? Как протекала духовная и повседневная жизнь неандертальцев?

Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова рассказывает о достижениях и упущениях неандертальцев, их творческой культуре и о том, какие технологии они использовали.

09 январь 2020 /
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