Какой была творческая культура неандертальцев? Насколько были развиты и какие орудия могли изобрести эти люди? Как протекала духовная и повседневная жизнь неандертальцев?

Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова рассказывает о достижениях и упущениях неандертальцев, их творческой культуре и о том, какие технологии они использовали.