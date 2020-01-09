Паук сожрал золотую рыбку

Гид по Южной Африке недавно опубликовал фото графию, на которой показана судьба его любимой золотой рыбки Клео. Что еще хуже этого, что может случиться с рыбой в вашем садовом пруду?

Хотя голодные птицы или возможность заболевания могут показаться самыми большими проблемами, с которыми сталкиваются рыбы - один человек в Южной Африке недавно столкнулся с чем - то еще хуже - хищником 8-ногой разновидности.

Джереми Шалквейк надеялся показать свою любимую золотую рыбку своей спутнице, когда, к своему удивлению, он обнаружил, что его ценная рыба не была в пруду, а висела в нескольких сантиметрах над ним.

Виновником, как выяснилось, оказался огромный паук, который буквально выдернул несчастную рыбу из воды.

Этот полуводный паук, известный как паутинный паук-питомник, способен не только ходить по воде, но и нырять под нее и хватать рыбу в несколько раз больше своего размера.

В данном случае бедняжка Клео была просто огромной по сравнению с поймавшим ее пауком.

Однако, к сожалению она не пережила это суровое испытание.