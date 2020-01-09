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Паук сожрал золотую рыбку

Паук сожрал золотую рыбку

Гид по Южной Африке недавно опубликовал фотографию, на которой показана судьба его любимой золотой рыбки Клео. Что еще хуже этого, что может случиться с рыбой в вашем садовом пруду?

Хотя голодные птицы или возможность заболевания могут показаться самыми большими проблемами, с которыми сталкиваются рыбы - один человек в Южной Африке недавно столкнулся с чем - то еще хуже - хищником 8-ногой разновидности.

Джереми Шалквейк надеялся показать свою любимую золотую рыбку своей спутнице, когда, к своему удивлению, он обнаружил, что его ценная рыба не была в пруду, а висела в нескольких сантиметрах над ним.

Виновником, как выяснилось, оказался огромный паук, который буквально выдернул несчастную рыбу из воды.

Этот полуводный паук, известный как паутинный паук-питомник, способен не только ходить по воде, но и нырять под нее и хватать рыбу в несколько раз больше своего размера.

В данном случае бедняжка Клео была просто огромной по сравнению с поймавшим ее пауком.

Однако, к сожалению она не пережила это суровое испытание.

09 январь 2020 /
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