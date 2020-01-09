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Арктическое потепление связано с увеличением количества засух

Арктическое потепление связано с увеличением количества засух

Новое исследование показало, что потепление в Арктике может привести к уменьшению количества осадков и увеличению засухи в глобальном масштабе. Исследования показывают, что потепление в Арктике 10 000 лет назад коррелировало с более низкими уровнями озер на западе США и создало идеальные условия для засухи.

Исследователи из Университета Вайоминга провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature.

Исследователи сосредоточились на разнице температур между тропиками и полюсами и на том, как эти разности температур от полюса до тропика повлияли на условия засухи в течение трех различных периодов: 100 лет назад, 2000 лет назад и 10 000 лет назад.

В исследование были включены данные из 236 записей по 219 объектам, и когда исследователи не смогли получить достаточный доступ к атмосферным данным, записи о кольцах деревьев, озерных отложениях, пещерных отложениях и леднике помогли заполнить пробелы.

- Важно отметить, что когда температура изменилась подобным образом, как сегодня (потепление Арктики), средние широты-особенно такие места, как Вайоминг и другие части Центральной Северной Америки — высохли. Климатические модели прогнозируют аналогичные изменения в будущем.

10 000 лет назад уровень озер был ниже, чем сегодня, и исследователи заметили, что более сухие периоды на протяжении всей истории соответствовали потеплению в Арктике.

Это связано с тем, что различия между полюсами и тропиками были меньше, что привело к меньшему количеству осадков, более слабым циклонам и слабому потоку ветра. Когда разница температур была больше, осадки увеличились, как и поток ветра.

Сегодня Арктика прогревается темпами, вдвое превышающими среднемировые, и исследования показывают, что потепление в Арктике приведет к значительно меньшему количеству осадков в средней широте в ближайшие годы.

09 январь 2020 /
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