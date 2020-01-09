Ароматические свечи могут высвобождать миллионы токсичных частиц в вашем доме

Ароматические свечи токсичны, сжигая достаточно химических веществ, чтобы сделать их сопоставимыми с дымом производимыми дизельными грузовиками.

Большинство свечного воска производится из парафина, нефтяного отхода, который создает высокотоксичный бензол и толуол, когда он сжигается. Новое исследование показало, что некоторые типы ароматических свечей выделяют больше частиц, чем дизельный автомобиль.

Крошечные частицы, высвобождаемые из ароматических свечей, могут попасть в кровоток и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Они также были найдены в головном мозге, где они связаны с болезнью Альцгеймера, и были найдены в плаценте беременных женщин, и были связаны с низким весом при рождении и врожденными дефектами.