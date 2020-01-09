» » Ароматические свечи могут высвобождать миллионы токсичных частиц в вашем доме

Ароматические свечи могут высвобождать миллионы токсичных частиц в вашем доме

Ароматические свечи могут высвобождать миллионы токсичных частиц в вашем доме

Ароматические свечи токсичны, сжигая достаточно химических веществ, чтобы сделать их сопоставимыми с дымом производимыми дизельными грузовиками.

Большинство свечного воска производится из парафина, нефтяного отхода, который создает высокотоксичный бензол и толуол, когда он сжигается. Новое исследование показало, что некоторые типы ароматических свечей выделяют больше частиц, чем дизельный автомобиль.

Крошечные частицы, высвобождаемые из ароматических свечей, могут попасть в кровоток и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Они также были найдены в головном мозге, где они связаны с болезнью Альцгеймера, и были найдены в плаценте беременных женщин, и были связаны с низким весом при рождении и врожденными дефектами.

09 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Метилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналоги
Хочу все знать

Метилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналоги

Метилурациловые свечи применяются для лечения геморроидальных трещин заднего прохода, поскольку способствуют выработке лейкоцитов и эритроцитов и являются стимулятором лейкопоэза.
Свечи зажигания NGK
Хочу все знать

Свечи зажигания NGK

Предлагаемые в данном магазине свечи подразделяются не только по диаметру резьбы, но и по конструкции. Кроме того, особое значение имеет не только модель транспортного средства, но и основной режим
Готовые ритуалы свечной магии
Хочу все знать

Готовые ритуалы свечной магии

Стихия Огня имеет большое значение и считается одной из самых сильных, поэтому важно подходить к процессу работы со свечами со всей ответственностью.
С помощью этих потрясающих частиц вы сможете продолжать жить в течение 30 минут после остановки дыхания
Хочу все знать

С помощью этих потрясающих частиц вы сможете продолжать жить в течение 30 минут после остановки дыхания

Оказывается, уже существуют микрочастицы, которые могут быть введены в кровоток и быстро окислить кровь пациента. Эти частицы считаются одним из самых выдающихся медицинских открытий за последние
Ещё одно доказательство того, что подслащенные продукты и напитки на самом деле убивают вас
Хочу все знать

Ещё одно доказательство того, что подслащенные продукты и напитки на самом деле убивают вас

Новое исследование, опубликованное в журнале «JAMA», показывает, что сахар в таких продуктах, как безалкогольные напитки, каши и пирожные не просто помогает нам набрать пару лишних килограммов, но и
Ароматические свечи вредят здоровью
Хочу все знать

Ароматические свечи вредят здоровью

Ради того, чтобы запах держался как можно дольше, производители добавляют в состав ароматизаторов вещества с целой гаммой побочных эффектов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииЭффект черной капли


Свежие Статьи
Удивительный снимок галактики в созвездии Насос

Удивительный снимок галактики в созвездии Насос

Как ученые объясняют феномен Вифлеемской звезды

Как ученые объясняют феномен Вифлеемской звезды

В Польше нашли оружие древнего племени

В Польше нашли оружие древнего племени

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+