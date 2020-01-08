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Внедорожник вылетел с обрыва и исчез

Внедорожник вылетел с обрыва и исчез

Полиция Калифорнии обратилась за информацией к автомобилистам имеющим видеорегистраторы и проезжавшими в этом районе после того, как появились кадры, показывающие, как автомобиль съезжает с обрыва.

В шокирующем клипе, который был снят видеорегистратором другого транспортного средства, движущегося в противоположном направлении, показан зеленый Lexus RX, вылетающий с дороги в обрыв на полной скорости.

Инцидент, который произошел на Прибрежном шоссе SR-1 к югу от бухты серого кита 30 декабря в 10:38 утра, вызвал крупную поисково-спасательную операцию, охватывающую несколько дней и включающую несколько департаментов.

Однако по странному стечению обстоятельств спасатели не смогли обнаружить никаких следов автомобиля или его пассажиров - это было так, как если бы автомобиль исчез в воздухе после того, как он слетел со скалы.

По данным пожарной службы округа Сан-Матео, следы шин были обнаружены на месте происшествия, а некоторые обломки были найдены в воде ниже, однако неясно, связано ли это с внедорожником.

08 январь 2020 /
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